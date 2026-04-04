به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید پرورشی گفت: از این میزان، یک‌میلیون و ۲۵۱ هزار تردد ورودی و بیش از یک‌میلیون و ۲۴۹ هزار تردد خروجی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تصریح کرد: محور همدان–کرمانشاه در محدوده تقاطع شهید زارعی با بیش از یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار تردد، پرترددترین مسیر استان در این دوره به شمار می‌رود.

او ادامه داد: پس از آن محورهای همدان–تهران، آزادراه همدان–ساوه، همدان–ملایر، ملایر–اراک و نهاوند–فیروزان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پرورشی اضافه کرد: سهم ناوگان سنگین از مجموع ترددها به ۱۱ درصد رسیده و این موضوع بیانگر فعالیت گسترده حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان است.

️او همچنین با اشاره به نحوه پایش ترافیک جاده‌ای گفت: طرح نوروزی با بهره‌گیری از ۹۸ سامانه ترددشمار، ۱۰۳ سامانه ثبت تخلف، ۳۵ دوربین نظارت تصویری و ۴ سامانه توزین در حال حرکت، مدیریت هوشمند ترافیک را در محورهای اصلی و فرعی ممکن کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تأکید کرد: در طول این مدت تمام اقدامات نظارتی، خدماتی و پیشگیرانه بدون وقفه اجرا شده و تیم‌های عملیاتی راهداری به صورت شبانه‌روزی مشغول پایش مسیرها جهت تأمین ایمنی و حفظ جریان روان ترافیک هستند.‌

