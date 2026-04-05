به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با فرارسیدن چهلمین روز عروج مظلومانه کودکان میناب، آیین «سین هشتم، سوگ میناب» بهعنوان یک رویداد فرهنگی-هنری با هدف تبیین ابعاد انسانی، اخلاقی و تمدنی این رخداد تلخ و محکومیت جنایت تاریخی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، برگزار خواهد شد.
این آیین که به همت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاههای فرهنگی دولت تدارک دیده شده است، بر این گزاره بنیادین استوار است که «هنر»، بهمثابه زبانی جهانشمول، رساترین و مؤثرترین ابزار برای بازنمایی حقیقت، انتقال رنج و روایت مظلومیت در عرصه افکار عمومی بینالمللی است.
در این چارچوب، «سین هشتم» بهعنوان نمادی استعاری و برخاسته از سنتهای آیینی و فرهنگی ایرانی، تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای هنرهای نمایشی، تجسمی و آیینی، روایتگر رنج کودکانی باشد که قربانی خشونت ساختاری و بیعدالتی نظام سلطه شدهاند؛ روایتی که فراتر از مرزهای جغرافیایی، وجدان بیدار جهانیان را مخاطب قرار میدهد.
برگزاری این رویداد را میتوان در امتداد راهبرد کلان دیپلماسی فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارزیابی کرد؛ راهبردی که میکوشد با اتکا به سرمایههای نمادین و تمدنی، ضمن صیانت از کرامت انسانی، روایت اصیل و مستقلی از تحولات و رخدادهای منطقهای به جهان ارائه دهد و در برابر جریانهای تحریفگر و روایتسازیهای یکسویه، ایستادگی کند.
آیین «سین هشتم، سوگ میناب» دوشنبه ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در مجموعه تئاتر شهر واقع در خیابان ولیعصر برگزار خواهد شد و میزبان هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه و عموم مردم خواهد بود.
