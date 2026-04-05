مهناز گرجی، عضو ایکوموس ایران و از چهرههای ماندگار حوزه میراثفرهنگی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با رویکردی تحلیلی و انتقادی به حملات صورتگرفته علیه آثار تاریخی کشور، اظهار کرد: هرگونه خبر مرتبط با تعرض و آسیب به ابنیه تاریخی، واجد بار سنگین اندوه و نگرانی برای جامعه فرهنگی و افکار عمومی است و این رخدادها، فراتر از یک خسارت فیزیکی، لطمهای به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملتها محسوب میشود.
وی با اشاره به همزمانی این حملات با آسیب به زیرساختهای انسانی و شهری افزود: تداوم چنین اقدامات مخربی در کنار هدف قرار دادن مردم و فضاهای زیستی، بیانگر رویکردی نظاممند در بیثباتسازی بنیانهای فرهنگی و اجتماعی است و ضرورت توقف فوری این روند، یک مطالبه ملی و بینالمللی به شمار میرود.
این پیشکسوت میراثفرهنگی با تبیین سازوکارهای حفاظتی در شرایط بحران تصریح کرد: در چارچوب پروتکلهای بینالمللی، تدابیری نظیر نصب «سپر آبی» برای شناسایی و مصونسازی اماکن فرهنگی پیشبینی شده است، اما حملات اخیر علیرغم بهرهگیری از این نشانهها، نشان میدهد که طرف مهاجم عملاً به این تعهدات پایبند نیست و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض کرده است.
گرجی در ادامه، با تاکید بر مسئولیت نهادهای بینالمللی خاطرنشان کرد: نهادهایی همچون یونسکو باید در قبال این نقض آشکار، موضعی فعال، شفاف و مسئولانه اتخاذ کنند و سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک لازم برای توقف این روند را بهکار گیرند. پیگیری این موضوع از مجاری بینالمللی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به گستره خسارات وارده بیان کرد: گزارشها حاکی از آن است که برخی استانها از جمله اصفهان با آسیبهای قابلتوجهی مواجه شدهاند و حتی مجموعههای شاخصی نظیر کاخ جهانی گلستان نیز از این تعرضات مصون نماندهاند؛ رخدادهایی که نهتنها برای جامعه فرهنگی ایران بلکه برای میراث بشری، عمیقاً تأسفبار و زجرآور است.
این عضو ایکوموس ایران در جمعبندی سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه متولی میراثفرهنگی اظهار داشت: اقدامات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در عرصه صیانت، مستندسازی و پیگیری حقوقی این تعرضات، اقداماتی مؤثر و قابل تقدیر است و استمرار این رویکرد فعال و چندلایه، در کنار بسیج ظرفیتهای بینالمللی، میتواند در کاهش تهدیدات و صیانت از میراث گرانبهای ایران نقشآفرین باشد.
