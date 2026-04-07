به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این بازدید که سهشنبه ۱۸ فروردین اتفاق افتاد، حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، محسن معصومعلیزاده مدیرکل میراثفرهنگی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مجموعه طبیعی سرابهای گیان و فارسبان نهاوند بازدید کردند.
ملانوریشمسی استاندار همدان، در این بازدید، ظرفیتهای گردشگری، زیرساختها و خدمات رفاهی این دو منطقه را مورد بررسی قرار داد و مسئولان بر لزوم توسعه گردشگری و ارتقای زیرساختهای خدماتی تأکید کردند.
او همچنین بر ضرورت جذب سرمایهگذاری برای تبدیل این منطقه به قطب گردشگری منطقه تأکید کرد و آخرین وضعیت امکانات رفاهی برای گردشگران و چالشهای پیشروی این مجموعه بررسی شد.
استاندار همدان با اشاره به جاذبههای منحصربهفرد طبیعی در استان، بر لزوم توسعه زیرساختهای جادهای و رفاهی، تقویت خدمات گردشگری و همچنین فراهمسازی بسترهای لازم جهت ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی منطقه تأکید کرد.
مجموعههای طبیعی سرابهای گیان و فارسبان از جاذبههای مهم گردشگری شهرستان نهاوند به شمار میروند که سالانه میزبان گردشگران و طبیعتگردان بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند.
