محور گردشگری ملک سلیمان، کلید توسعه گردشگری شهر کرمان است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در بازدید از باغ تاریخی بیرم‌آباد و گنبد جبلیه با اشاره به طرح محور گردشگری ملک سلیمان از طرف محمدعلی طالبی استاندار کرمان افزود: طرح تعریف این محور گردشگری نشان از نگاه ویژه استاندار به حفاظت و احیا میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری داشته و فعال شدن محور گردشگری ملک سلیمان عاملی مؤثر و کلیدی در توسعه گردشگری شهر کرمان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: حضور گلزار شهدا و مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار آثار تاریخی و فرهنگی متعدد چون قلعه دختر، قلعه اردشیر، گنبد جبلیه، تخت دریا قلی‌بیگ و باغ تاریخی بیرم‌آباد و همچنین مجموعه تفریحی_گردشگری تله‌کابین میثاق‌ در این محور ظرفیت‌های منحصربه‌فردی است که با برنامه‌ریزی می‌توان با معرفی بهتر و تعریف مناسب از این توانمندی‌ها، محور گردشگری ملک سلیمان را به یکی از نقاط قوت گردشگری شهر کرمان بدل کرد.

او در ادامه بیان کرد: تعریف محورهای گردشگری یکی از راه‌های توسعه گردشگری شهری است و استاندار کرمان با طرح محور ملک سلیمان به‌دنبال فعال کردن ظرفیتی بی‌نظیر در گردشگری شهر کرمان بوده‌ و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در همراهی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری‌ و بخش خصوصی با جدیت پیگیر اجرای عملیاتی این محور است.

محسن نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تعریف محورهای گردشگری دیگر در شهر کرمان و شهرستان‌های استان از اولویت‌های اصلی در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان در راستای توسعه پایدار گردشگری استان کرمان است.

