به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۲۳ فروردین در نشست بررسی اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان در طول ایام نوروز، با اشاره به اینکه ستاد در طول سال فعال است، تصریح کرد: امسال باتوجه به شرایط جنگی و تغییر الگوی سفر از تفریح‌ محور به بحران محور، تمرکز استان بر آمادگی برای اسکان اضطراری هموطنان بود.‌

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: در نوروز امسال، ستاد اسکان استان، تمامی ظرفیت‌های اسکان رسمی و غیررسمی را آماده کرد و با همراهی بخش خصوصی مراکز اقامتی استان به‌ویژه جامعه هتلداران، تخفیف‌ ۵۰ درصدی را برای اقامت مسافران ورودی به استان در نظر گرفت.

او با بیان اینکه کمیته‌های ۱۵گانه ستاد اجرایی خدمات سفر با هدف خدمات‌رسانی به هموطنان تشکیل شد، افزود: این کمیته‌ها به صورت روزانه گزارش کاملی از اقدامات خود را به ستاد ارائه می‌دادند.

او عنوان کرد: طبق اطلاعات ستاد اجرایی خدمات سفر، از ابتدای طرح نوروزی تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶۳ هزار و ۹۰۱ نفر در مراکز اقامتی استان اسکان یافتند که این عدد در سال ۱۴۰۴، ۱۳۲ هزار و ۸۲۱ نفر بوده و کاهش ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.‌

معصوم‌علیزاده درباره بازدید از اماکن گردشگری استان در نوروز ۱۴۰۵، بیان کرد: امسال اماکن تاریخی استان از دوم فروردین بازگشایی شد و تا ۱۴ فروردین پذیرای ۲۴۳ هزار و ۹۹۷ نفر بود.

او اضافه کرد: در نوروز ۱۴۰۴، بازدیدکنندگان اماکن تاریخی استان یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۶ نفر بوده که در مقایسه با سال‌جاری ۷۸ درصد کاهش داشته است.

معصوم‌علیزاده در ادامه بیان کرد: آمار مسافران ورودی به استان بر اساس فضای ابری موبایل‌های غیربومی روشن تا دهم فروردین امسال، ۴۲۶ هزار نفر گزارش شده است.

او ادامه داد: در نوروز ۱۴۰۵، استان همدان براساس انباشت سیم‌کارت‌های مسافر با تعداد ۵۰۰ هزار دستگاه، رتبه چهارم کشور را داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: همچنین این استان از نظر میزبانی سیم‌کارت‌های‌ مسافر تا ۱۰ فروردین با ۴.۸٪ رتبه پنجم کشور را کسب کرد.

معصوم‌علیزاده در رابطه با سفرهای ریلی، اظهار کرد: نوروز سال قبل، ۵۴ سفر ریلی در استان ثبت شده و مسافران ورودی و خروجی ۱۵ هزار و ۴۳ نفر بوده است که این عدد، در نوروز امسال به ۲۶ سفر ریلی و ۷ هزار و ۳۴۰ مسافر رسید و کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

او درباره اقدامات کمیته امداد و نجات(هلال احمر) گفت: طبق آمار این کمیته‌، هلال‌احمر استان در نوروز امسال با ۲۵ پایگاه ثابت و سیار، ۴۲ عملیات، ۲۸ انتقال مصدوم به مراکز درمانی و ۶۸ نجات یافته به مسافران خدمات‌رسانی کرده است.

معصوم‌علیزاده افزود: سال قبل ۱۲۶ پایگاه ثابت و سیار، ۴۸ عملیات، ۱۸ انتقال مصدوم به مراکز درمانی و ۶۴ نجات یافته گزارش شد.

او در خصوص کمیته خدمات حمل‌ونقل، شرح داد: در نوروز ۱۴۰۵، تردد ورودی به استان یک میلیون و ۲۵۱ هزار، تردد خروجی یک میلیون و ۲۴۹ هزار و کل تردد بین استانی دو میلیون و ۵۰۰ هزار گزارش شده که نرخ کاهش تردد ورود و خروج استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۹ ٪ بوده است.

معصوم‌علیزاده ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و ۶۲۳ هزار تردد ورودی، یک میلیون و ۵۳۱ هزار تردد خروجی و کل تردد بین استانی سه میلیون و ۱۵۹ هزار گزارش شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به بازدیدهای نظارتی مداوم در ایام نوروز، گفت: در این مدت بیش از چهار هزار و ۳۵۵ مورد بازدید نظارتی از واحدهای صنفی و خدماتی شهری و بین راهی، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، تاسیسات گردشگری و... توسط کمیته نظارت و تنظیم بازار انجام شده است.

او در تشریح اقدامات تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: در نوروز ۱۴۰۴، تعزیرات حکومتی استان به ۴۸۵ پرونده شکایت به مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال محکومیت رسیدگی کرد و در مدت مشابه امسال این عدد به ۲۱۹ پرونده به مبلغ ۱۱.۲۶ میلیارد ریال محکومیت رسید.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه کمیته بهداشت، سلامت و محیط‌زیست(اورژانس) نیز در تعطیلات نوروز خدمات ارزشمندی به مردم ارائه می‌کند، افزود: این کمیته در نوروز ۱۴۰۴، تعداد پنج هزار و ۵۱ ماموریت انجام داد و دو هزار و ۵۳۵ اعزام به بیمارستان را گزارش کرده است.

او تصریح کرد: ماموریت این کمیته در سال ۱۴۰۵، چهارهزار و ۵۳۵ ماموریت بوده و دو هزار و ۳۴۵ نفر را به بیمارستان اعزام کرده است.

معصوم‌علیزاده به راه‌اندازی سامانه همدان سفر hamedansafsr.ir، تلفن گویای ۱۸۳۴، QRcode سامانه، تلفن ۱۳۷ معرفی خدمات شهری و تلفن اطلاعات گردشگری و رسیدگی به شکایات سفر (۰۶۲۹) در نوروز اشاره کرد و گفت: معرفی این سامانه‌ها در قالب پوستر، تیر بورد، عرشه پل‌ها، سازه‌های داربستی و... در مبادی وردی شهر همدان و دیگر شهرستان‌ها برای استفاده مسافران نصب شد.

او با اشاره به برگزاری مداوم جلسات ستاد خدمات سفر از ابتدای طرح نوروزی تاکنون، گفت: در این بازه زمانی ۶ جلسه به ریاست قائم مقام ستاد تشکیل و دستگاه‌های عضو گزارش کمیته‌ها را ارائه داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان مطرح کرد: احصا و گردآوری به‌هنگام آمار و داده‌های تردد مسافران با هدف ایجاد تصویری دقیق از وضعیت سفرها ارائه و زمینه‌ساز برنامه‌ریزی سریع و هدفمند برای توزیع خدمات در استان شد.

معصوم‌علیزاده در پایان گفت: هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های عضو ستاد و مدیریت ارشد استان نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران داشت و بستر مناسبی برای بهبود تجربه سفر در شرایط بحرانی کشور فراهم آورد.

