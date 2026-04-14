به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان سفر مالک اژدری مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان به بخش چترود و با حضور شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای‌اسلامی، عملیات درختکاری در محور گردشگری روستاهای بندر _ سردر به‌عنوان گامی عملی در جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری آغاز شد.

مالک اژدری مدیرکل روستایی استانداری کرمان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: طراحی و اجرای محور گردشگری روستاهای سردر، بندر و پای‌سیب ضمن ایجاد یک مسیر گردشگری منسجم، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه خواهد داشت.

اژدری افزود: روستاهای بخش چترود به‌دلیل برخورداری از طبیعتی سرسبز، آب‌وهوای مطبوع و آرامش‌بخش، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارند و می‌توانند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در استان کرمان تبدیل شوند.

مدیرکل روستایی استانداری کرمان تصریح کرد: در دل اقلیم کویری استان، وجود این روستاها و ییلاقات خوش‌آب‌وهوا، جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت را به نمایش گذاشته است، ظرفیتی که با اجرای طرح‌های گردشگری، می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان محلی منجر شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، وجود آثار تاریخی در این مناطق نیز فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کرده و می‌تواند به رونق هرچه بیشتر این صنعت در استان کرمان کمک کند.

