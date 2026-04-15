به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ در نشست فعالان اقتصادی استان با محمدرضا دشتی اردکانی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سفر معاون وزیر اقتصاد و دارایی از روز گذشته تاکنون مباحث و موضوعات خوبی مطرح شده و امیدواریم با پیگیری‌های ایشان اتفاقات مناسبی در راستای بهره‌مندی از نگاه دولت برای فعال کردن استان‌ها صورت پذیرد.

استاندار کرمان اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم از این تهدید در دوران جنگ، فرصت‌های بزرگی برای توسعه آینده کشور بسازیم.

او در ادامه به فعال بودن اتاق بازرگانی کرمان اشاره و افزود: اتاق بازرگانی کرمان موضوعات متعددی را در دستور کار قرار داده و جایگاه برتری در برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشته است.

طالبی به برگزاری جلسه امروز اشاره و ابراز امیدواری کرد: این جلسه بتواند خروجی مناسبی در توسعه حوزه کسب‌وکارهای استان کرمان داشته باشد

اگر در حکمرانی اقتصادی تجدیدنظر شود، می‌توان تهدید جنگ را به فرصت تبدیل کرد

سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: اقتصاد کشور پویایی لازم را ندارد و باید مورد بازسازی قرار گیرد.

طبیب‌زاده با اشاره به تجربه موفق بسته‌های تشویقی در سال‌های گذشته اظهار کرد: لازم است مجوزها و مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی را معمار اقتصادی کشور خواند و بیان کرد: بازسازی تنها به معنای اصلاح خرابی‌ها نیست و باید فرصتی برای بازآفرینی ساختار اقتصادی نسل آینده ایجاد کند.

او در ادامه با تأکید بر لزوم سازندگی هوشمند تصریح کرد: توسعه متوازن و پایدار، رقابت‌پذیری، آمایش سرزمین، جهش فناوری، پشتیبانی تولید و تکمیل زنجیره‌ها از ابعاد ضروری بازطراحی اقتصادی است.

طبیب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی باید هم‌زمان رشد کلان اقتصادی و توازن توسعه منطقه‌ای را پیش ببرد و سکویی برای جهش فناوری کشور باشد، نه بازگشت به فناوری‌های گذشته.

