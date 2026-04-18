به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید فرجی شنبه ۲۹ فروردین جاری بیان کرد: این هتل در سه طبقه با ۲۵ اتاق، رستوران، کافی شاپ، سالن جلسات و همایش، سالن آمفیتئاتر، روف گاردن در بام، مجموعه باغ ایرانی بیرونی و با نمای سنتی و همگون با منطقه در حال ساخت است.
شهردار ملایر با بیان اینکه با تکمیل این طرح بزرگ گردشگری، به ظرفیت اقامتگاههای شهرستان اضافه میشود، افزود: تاکنون بیش از یکهزار میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده و برآورد میشود تا تکمیل نهایی حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته باشد.
او یادآور شد: ساختمان این طرح گردشگری ابتدا پنج طبقه طراحی شده بود که پنج سال پیش دو طبقه آن حذف شد و این اقدام به کاهش وزن سازه کمک کرده است.
فرجی بیان کرد: با تکمیل این طرح، ظرفیت اقامتی شهرستان افزایش یافته و زمینه توسعه صنعت گردشگری بهویژه در ایام برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره مبلمان و منبت، فراهم خواهد شد.
شهردار ملایر با اشاره به اینکه ایجاد مراکز اقامتی و هتل یکی از دغدغههای اصلی شهرداری بهویژه در زمان برگزاری جشنوارههایی همچون مبلمان منبت است، گفت: تکمیل هتل نیمهکاره پارک نقطه آغازی برای ایجاد و توسعه مراکز اقامتی و افزایش ورود گردشگران به ملایر است.
انتهای پیام/
نظر شما