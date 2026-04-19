به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با محمدعلی بهرامی شهردار منطقه ۴ کرمان ضمن قدردانی از همراهی و دغدغه‌مندی او و مجموعه تحت مدیریتش در حوزه بازآفرینی شهری افزود: توسعه شهری با لحاظ کردن صیانت از میراث‌فرهنگی و با محور قرار دادن گردشگری می‌تواند عاملی موثر در اقبال شهروندان و گردشگران به جاذبه‌های گردشگری و توسعه پایدار در شهر کرمان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: تعریف فضای شهری متناسب با آثار و ابنیه تاریخی، در کنار کمک به توسعه فضای شهری، عاملی تاثیرگذار در جذب و ماندگاری گردشگران در شهر کرمان را فراهم خواهد کرد.

او در ادامه بیان کرد: با استفاده از ظرفیت جذب سرمایه‌گذاران با کمک مشوق‌هایی چون تسهیل صدور مجوزات و تخفیف در صدور پروانه‌ها و تعریف کاربری متناسب برای ابنیه تاریخی و فرهنگی می‌توان ظرفیت بی‌نظیری در حوزه توسعه شهری و زیرساخت‌های گردشگری کرمان فراهم کرد.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: با کمک مؤثر شهرداری در مسیر بازآفرینی شهری در کنار ایجاد فضایی دل‌نشین برای شهروندان کرمانی، فرصتی بی‌نظیر برای جذب گردشگران مهیا خواهد شد.

