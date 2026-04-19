به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این برنامه، ۹۰ نفر از علاقهمندان به میراثفرهنگی حضور داشتند. در آغاز، شرکتکنندگان از پایگاه نوشیجان بازدید کردند و ابراهیم جلیلی، مدیر پایگاه نوشیجان، توضیحاتی درباره اهمیت این اثر ارزنده ارائه داد.
او با اشاره به شعار روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی اظهار کرد: این روز فرصتی برای یادآوری اهمیت حفاظت و مراقبت از میراثفرهنگی است.
جلیلی با اشاره به اینکه میراثفرهنگی نماد هویت ملی و تاریخ کهن ایرانیان به شمار میرود، افزود: نوشیجان از شاهکارهای معماری ایران و تنها بنای سالم بازمانده از دوران مادهاست.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر ادامه داد: این اثر از نظر فرهنگی جزو غنیترین محوطههای تاریخی کشور محسوب میشود و شاخصههایی دارد که آن را در تاریخ و معماری ایران متمایز میسازد.
پس از ارائه توضیحات علمی و تاریخی، شرکتکنندگان بهصورت میدانی از محوطه تاریخی بازدید کرده و با راهنمایی کارشناسان گردشگری بیشتر با ویژگیهای اثر آشنا شدند.
در پایان، گروه از پارک جهان کوچک(مینیورلد) یکی از جاذبههای گردشگری مصنوع و شاخص شهرستان ملایر نیز دیدن کردند.
