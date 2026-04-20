شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میراث آریا با قدردانی از سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی به واسطه حضور میدانی و مستمر در ایام جنگ رمضان بیان کرد: حملات جنایتکارانه دشمن صهیونیستی _آمریکایی به تعدادی از ابنیه و آثار تاریخی ایران در نزد هر انسان آزادهای محکوم و جنایت برعلیه میراث مشترک بشری در کل دنیا است.
او در ادامه با قدردانی از سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان و مجموعه تحت مدیریت او به واسطه شروع کارهای جدید و اثرگذار در حوزههای حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایعدستی، اظهار کرد: صنعت گردشگری بهعنوان عاملی اثرگذار در اشتغالزایی پایدار و رونق اقتصادی مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و با تمام توان پای کار توسعه پایدار گردشگری کرمان ایستاده و از تمام ظرفیتهای اجرایی برای نیل به این هدف استفاده میکنیم.
حسنپور در ادامه بیان کرد: شهرستان کرمان با حضور بخشهای راین، شهداد، گلباف، چترود، ماهان و بخش مرکزی شهرستان که هر کدام از ظرفیت ویژهای در بخشهای گردشگری و میراثفرهنگی برخوردار هستند از نقاط قوت در توسعه پایدار استان کرمان به شمار میرود که با برنامهریزی و هدفگذاری مناسب بهزودی شاهد توسعه گردشگری و تولید ثروت در سطح این شهرستان به مدد توسعه زیرساختها و حضور گردشگران خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وجود آثار ثبت جهانی و ملی در حوزه شهرستانهای کرمان و راور در کنار جاذبههای طبیعی متنوع و صنایعدستی منحصربهفرد، از دیگر توانمندیهای بالقوه بوده که با اقدامات مناسب میتوان این ظرفیتها را بالفعل کرده و در راستای توسعه پایدار استان و اثرگذاری صنعت گردشگری در درآمدزایی، رونق اقتصادی و اشتغالزایی از آنها بهترین بهرهبرداری را به عمل آورد.
