به گزارش خبرنگار میراثآریا، این برنامه با محوریت شعار سال ۲۰۲۶، میراث زنده و واکنش اضطراری در قالب سخنرانی برنامهریزی و برگزار شد.
محمد رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در این نشست پیرامون موضوع ارزیابی تابآوری میراث زنده و میراث ملموس هسته مرکزی شهر همدان با تأکید بر تپه هگمتانه و ارائه راهبردهای واکنش اضطراری با مشارکت جامعه محلی مطالبی را ارائه داد.
او بیان کرد: تابآوری میراث زنده و ملموس همدان، ضرورتی استراتژیک و چندبعدی است که تحقق آن بدون احیا و حمایت از جامعه محلی، تعامل نظاممند با نهادهای بالادست و بهرهگیری از تجربیات جهانی ممکن نیست.
مردم، مدیریت علمی و دانش جهانی تضمین کننده آینده میراثفرهنگی همدان
رحمانی ادامه داد: تحقیقات نشان میدهد که آینده میراثفرهنگی همدان و میراثجهانی هگمتانه تنها با پیوند میان سه ضلع مردم، مدیریت علمی و دانش جهانی تضمین میشود.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: فرآیندهای مشارکتی تقویت، مستندسازی دانش و آیینهای بومی باید استمرار داشته باشد.
او تصریح کرد: زیرساختهای فناورانه توسعه یافته و آموزش عمومی باید محور اصلی طرحها باشد و همافزایی سازمانها، سمنها و اصناف محلی به مطالبهای همگانی تبدیل شود.
رحمانی با بیان اینکه تدوین طرح راهبردی تابآوری ویژه بافت مرکزی همدان در دستور کار قرار گیرد، گفت: آینده پایدار تنها زمانی محقق میشود که فرهنگ زنده بودن میراث از متن جامعه به سیاستهای بالادست منتقل شود و هر بحران، فرصتی برای نوزایی و بالندگی با مشارکت همه جانبه مردم باشد.
همدان از استانهای پیشتاز در انتقال اشیای تاریخی به مخازن امن در جنگ رمضان
در ادامه حمیدرضا حیدری معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان گفت: چگونگی جمعآوری اشیای تاریخی و پروتکلهای انتقال به مخازن امن در جنگ رمضان به نحو احسن انجام شد و همدان جز استانهای پیشرو در این زمینه بود.
او در رابطه با مدیریت میراثفرهنگی در شرایط بحران و تهدیدهای انسانی، اظهار کرد: از روز اول جنگ رمضان، اشیای تاریخی موزههای استان به مخزن امن انتقال داده شد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: چگونگی جمعآوری اشیای تاریخی و پروتکلهای انتقال به نحو احسن انجام شد و همدان جز استانهای پیشرو در این زمینه بود.
او با اشاره به اینکه در جنگ رمضان ۱۴۰ بنای تاریخی کشور آسیب دید، اظهار کرد: پیشبینیهای قبل، حین و بعد از حادثه، از پیش انجام شده بود و خوشبختانه برای انتقال و حفاظت از گنجینههای ارزشمند استان با مشکلی مواجه نشدیم.
حیدری بر لزوم همافزایی و هماهنگی میان مدیران برای مدیریت میراثفرهنگی در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: تجربه ثابت کرده در شرایط بحرانی همکاری جوامع محلی راحتتر است و مردم برای حفاظت از میراثفرهنگی پای کار هستند.
به گفته معاون میراثفرهنگی استان همدان، مردم به بلوغ فکری درباره حفظ میراثفرهنگی رسیده و آگاهند حفاظت از میراثفرهنگی به بالندگی شهر و بُعد فرهنگی آن کمک میکند.
او تصریح کرد: این اتفاق مبارکی است که طی سالهای گذشته و با اقدامات فراوانی در راستای فرهنگسازی حفظ میراثفرهنگی رقم خورده است.
حیدری با اشاره به اینکه با حفط میراثفرهنگی به حفظ فرهنگ غنی کشور کمک میکنیم، افزود: همچنان نیاز است حساسیت جامعه برای حفظ میراثفرهنگی بالاتر رود و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی به دغدغه همه اقشار جامعه تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی استان همدان با تاکید بر اینکه حفظ بافت تاریخی یکی از مهمترین دغدغههای ادارهکل میراثفرهنگی همدان است، گفت: برای حفظ بافت تاریخی و ارزشمند همدان باید در مدیریت شهری به بلوغ برسیم.
هدف از ساماندهی کارگاه مرکزی میراثجهانی هگمتانه چه بود
خسرو محمدی باستانشناس و مدیر موزه وقف استان همدان نیز در ادامه گزارشی از ساماندهی کارگاه مرکزی میراثجهانی هگمتانه ارائه داد.
او درباره اهداف ساماندهی ترانشه مرکزی تپه هگمتانه، بیان کرد: یکی از این اهداف، بازیابی نقاط و رئوس اصلی ترانشه با استفاده از نقاط مبنای (B.M) موجود در سطح تپه هگمتانه و طنابکشی بر فراز ترانشه به منظور دستیابی به شبکهبندیهای نخستین است که از سال ۱۳۶۲ صورت پذیرفته بود.
محمدی افزود: جمع آوری انباشتهای فروریخته از جداره دیوارهای ترانشه، پاکسازی و خواناسازی دیوارها و کف ترانشه هدف دیگر بود.
او ادامه داد: ایجاد چشماندازی مناسب از ترانشه مرکزی هگمتانه برای استفاده گردشگران و پژوهشگران از دیگر اهداف ساماندهی کارگاه بود.
این باستانشناس تصریح کرد: حفظ دیوارهای نگهدارنده مرمتی و حفاظتی آجری، خشتی و کاهگلی به منظور ایجاد چشمانداز مناسب از دیگر اهداف بود.
محمدی در رابطه با آثار کشف شده از کارگاه مرکزی میراثجهانی هگمتانه بیان کرد: تنور ضلع غربی، خرده سفالهای منقوش ضلع شرقی، نشان یادبود با نقش فروهر و پیهسوز سنگی تاریخی از جمله آثار مکشوفه از این قسمت بود.
انتهای پیام/
نظر شما