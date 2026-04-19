به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست ضمن قدردانی از پشتیبانی و همراهی همیشگی شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در بخش حفاظت از میراث‌فرهنگی، ترویج صنایع‌دستی و توسعه گردشگری افزود: حمایت قابل تقدیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پشتوانه‌ای قوی در راستای حرکت در مسیر خدمت‌رسانی و توسعه پایدار استان برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تأکید بر اهمیت مناسب‌سازی بستر خدمت‌رسانی به گردشگران با توسعه زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: بخش راین با دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی متنوع و به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی از توانمندی بالایی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبشار راین با تعریف مسیر دوچرخه‌سواری، سرویس بهداشتی، تأسیسات پذیرایی، سکوهای نشیمن‌گاه، ایستگاه امداد و نجات و توسعه گردشگری ورزشی و ماجراجویانه در طرح توسعه مطرح شده و به‌دنبال تعریف محور گردشگری راین تا آبشار با تعریف فضاهای فرهنگی و گردشگری با همراهی ارکان اجرایی و بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار منطقه هستیم.

او در ادامه بیان کرد: صنعت گردشگری در کنار اشتغال‌زایی و تولید درآمد، عامل توسعه امنیت پایدار هر منطقه‌ای است و گردشگری به‌عنوان صنعتی فراگیر و فرابخشی کمک‌کننده حرکت چرخ بسیاری از صنایع و مشاغل در استان کرمان خواهد بود.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: طرح سامان‌دهی بافت تاریخی و روستای ده‌میرزا ارائه و در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به‌دنبال احیای این اماکن در قالب طرح توسعه گردشگری برای اشتغال‌زایی و تولید درآمد در شهر راین با همراهی بخش خصوصی، ارکان اجرایی و حمایت‌های نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هستیم.

انتهای پیام/