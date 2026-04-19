۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان عنوان کرد

مناسب‌سازی بستر خدمت‌رسانی به گردشگران با توسعه زیرساخت‌های کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در نشست بررسی طرح توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبشار راین و سامان‌دهی بافت تاریخی و روستای ده‌میرزا این شهر با حضور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بر مناسب‌سازی بستر خدمت‌رسانی به گردشگران با توسعه مطلوب زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در این نشست ضمن قدردانی از پشتیبانی و همراهی همیشگی شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در بخش حفاظت از میراث‌فرهنگی، ترویج صنایع‌دستی و توسعه گردشگری افزود: حمایت قابل تقدیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پشتوانه‌ای قوی در راستای حرکت در مسیر خدمت‌رسانی و توسعه پایدار استان برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تأکید بر اهمیت مناسب‌سازی بستر خدمت‌رسانی به گردشگران با توسعه زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: بخش راین با دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی متنوع و به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی از توانمندی بالایی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبشار راین با تعریف مسیر دوچرخه‌سواری، سرویس بهداشتی، تأسیسات پذیرایی، سکوهای نشیمن‌گاه، ایستگاه امداد و نجات و توسعه گردشگری ورزشی و ماجراجویانه در طرح توسعه مطرح شده و به‌دنبال تعریف محور گردشگری راین تا آبشار با تعریف فضاهای فرهنگی و گردشگری با همراهی ارکان اجرایی و بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار منطقه هستیم.

 او در ادامه بیان کرد: صنعت گردشگری در کنار اشتغال‌زایی و تولید درآمد، عامل توسعه امنیت پایدار هر منطقه‌ای است و گردشگری به‌عنوان صنعتی فراگیر و فرابخشی کمک‌کننده حرکت چرخ بسیاری از صنایع و مشاغل در استان کرمان خواهد بود.

 محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: طرح سامان‌دهی بافت تاریخی و روستای ده‌میرزا ارائه و در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به‌دنبال احیای این اماکن در قالب طرح توسعه گردشگری برای اشتغال‌زایی و تولید درآمد در شهر راین با همراهی بخش خصوصی، ارکان اجرایی و حمایت‌های نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هستیم.

