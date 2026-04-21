محور گردشگری مُلک سلیمان، پاسخگوی سلایق مختلف گردشگری در کرمان/ تعریف محورهای گردشگری محرک توسعه کرمانگردی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ تور آشناسازی با محور گردشگری ملک سلیمان با حضور علی اصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، امین فلاح مشاور و دستیار ویژه استاندار، علی بابایی مشاور استاندار و مسئول راهبری کلان پروژه‌های عمرانی استان، امیرحسین تویسرکانی شهردار بافت تاریخی، محمدعلی بهرامی شهردار منطقه ۴ کرمان و جمعی از فعالان گردشگری و اصحاب رسانه برگزار شد.

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث فرهنگی کرمان در حاشیه این تور با اشاره به ظرفیت بالای جذب گردشگران ملی و بین‌المللی در استان افزود: تور آشناسازی با محور گردشگری ملک سلیمان با هدف معرفی بهتر آثار تاریخی این منطقه، بقاع متبرکه، آثار فرهنگ مقاومت و مراکز تفریحی برگزار شده و معرفی داشته‌های تعریف‌شده در این محور می‌تواند در کنار به حرکت درآوردن چرخه کرمانگردی و گردشگری شهری برای شهروندان، جواب‌گوی سلایق مختلف علاقه‌مندان و گردشگران در این محور باشد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری در راستای حضور بیشتر کرمانی‌ها و گردشگران ملی و فراملی، تصریح کرد: تعریف محورهای گردشگری متعدد در سطح استان یاری‌رسان بازتولید فرهنگ گردشگری بوده و با تعریف بسته‌های سفر برای گردشگران و شهروندان، در کنار آن ضمن توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های گردشگری در محورهای تعریف‌شده و درنهایت رسیدن به هدف غایی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان را حاصل خواهد آورد.

شهرداری اثرگذار در توسعه گردشگری شهر کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از همکاری و همراهی مجموعه مدیریت شهری و شهرداران کرمان در همراهی این اداره‌کل برای حرکت در مسیر توسعه گردشگری، بیان کرد: شهرداری و شورای اسلامی با لحاظ کردن تخفیفات ویژه در محور گردشگری تعریف‌شده در کنار ایجاد عامل محرک برای حضور سرمایه‌گذاران، تأثیر بسزایی در بازآفرینی فضای شهری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خواهند داشت.

او در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد گردشگری، اقتصادی محرک در همه‌ مشاغل محسوب می‌شود که با معرفی بهتر و بیشتر جاذبه‌ها و فرهنگ‌سازی، حضور مردم را در گردشگری شهری پررنگ‌تر کرده و رونق اقتصادی کرمان را فراهم خواهد کرد.

تعریف محورهای گردشگری محرک توسعه پایدار

محسن نژاد همچنین با اشاره به این‌که محور گردشگری ملک سلیمان در دل خود بسته‌ای از جاذبه‌های مذهبی و معنوی، آثار تاریخی و فرهنگی و مراکز تفریحی و گردشگری را دارد، گفت: در کنار این محور به‌دنبال تعریف محور گردشگری بافت تاریخی کرمان حول آثار تاریخی، مراسمات آیینی و فرهنگی بوده تا با تعریف تورهای درون‌شهری کرمان، عاملی برای حضور شهروندان در این منطقه را حاصل کنیم تا در ادامه شاهد افزایش کیفیت و کمیت تأسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی در بافت تاریخی کرمان باشیم چرا که توسعه زیرساخت‌ها از نیازهای اصلی کرمان در مسیر توسعه پایدار گردشگری، اشتغال‌زایی و تولید ثروت در بافت تاریخی و سایر نقاط استان است.

رسانه‌ها بازوی یاری‌رسان فرهنگ‌سازی در مسیر توسعه گردشگری کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از حضور رسانه‌ها و تأثیر این حضور در تحقق اهداف توسعه‌ای بخش گردشگری، افزود: رسانه‌ها با شناخت نقاط قوت و معرفی چالش‌ها یکی از ارکان اصلی و یاری‌رسان حرکت در مسیر توسعه گردشگری کرمان هستند و فرهنگ‌سازی در بخش گردشگری، اطلاع‌رسانی و تأثیرگذاری بر مخاطبان ملی و فراملی و مخابره اخبار خوب از کرمان، از مهم‌ترین کمک‌های اثرگذار رسانه‌ها در این امر است.

او در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش استاندار کرمان، همت بخش خصوصی و حمایت‌های میراث‌فرهنگی به‌زودی شاهد بازگشایی باغ تاریخی بیرم‌آباد برای بازدید عموم بوده تا شاهد خلق جاذبه و فرصتی جدید در گردشگری کرمان باشیم.

