️استاندار: لزوم توجه به هویت تاریخی همدان در طراحی شهری 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید ملانوریشمسی سهشنبه اول اردیبهشت در نشست با فعالان مدیریت شهری همدان، بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی و تاریخی شهر تأکید کرد و گفت: در طراحیهای شهری، فضاسازیها و برنامههای فرهنگی باید اصالت بومی، تاریخ و تمدن غنی همدان بهعنوان یک مؤلفه هویتی برجسته، بهدرستی بازنمایی شود.
استاندار همدان توسعه گردشگری را از اولویتهای راهبردی استان دانست و افزود: با توجه به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی همدان، تقویت زیرساختهای گردشگری میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی ایفا کند.
او با تبیین شرایط ویژه کشور و نقشآفرینی مدیریت شهری، بر ضرورت تحول در حکمرانی محلی، تقویت سرمایهگذاری و انطباق برنامهها با سبک زندگی جدید تأکید کرد.
ملانوریشمسی با اشاره به سختیها و پیچیدگیهای مدیریت شهری، گفت: شهرداریها بهعنوان نهادهای عمومی غیردولتی با گسترهای وسیع از مأموریتها، از بدو تولد تا پایان حیات شهروندان، نقشآفرین هستند و این مسئولیت، همزمان دارای ابعاد فنی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی است که مدیریت آن نیازمند رویکردی علمی و منعطف است.
او با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در مدیریت صحنههای اجتماعی، اظهار کرد: حضور میدانی و مستمر مردم در شرایط حساس، یکی از مهمترین عوامل ثبات و اقتدار کشور بوده و این سرمایه اجتماعی باید مورد صیانت و تقویت قرار گیرد.
ملانوریشمسی با اشاره به تغییرات بنیادین در سبک زندگی شهروندان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری ناگزیر است برنامهها و سیاستهای خود را متناسب با تحولات فناوری، تغییر ذائقه اجتماعی و انتظارات نسل جدید بازطراحی کند و از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما