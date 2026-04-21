به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای توانمندسازی جوامع محلی و روستایی با هدف ترویج صنایع دستی، اشتغالزایی و تولید ثروت، با همت و همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل فنیوحرفهای استان کرمان، دوره آموزش هنرهای سنتی تحت عنوان « پته کهن » در روستای جهانی گردشگری شفیعآباد برگزار شد.
برنامه آموزش زنان روستای شفیعآباد شهداد که در اسفندماه سال گذشته با حضور مربیان فنی حرفهای و کارشناسان میراثفرهنگی آغاز شده است، در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه سال جاری در این روستا ادامه یافت.
این دوره با حضور ۶۰ هنرجو و علاقهمند به صنایعدستی و هنرهای سنتی برگزار و در پایان دوره با برگزاری آزمون به هنرجوها گواهی آموزشی معتبر اعطا خواهد شد.
