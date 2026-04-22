به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری‌ هرندی عصر دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در جریان نخستین تور معرفی محور گردشگری مُلک‌ سلیمان در شهر کرمان، در جمع اصحاب رسانه گفت: باوجود محدودیت‌ها و شرایط سخت ناشی از وضعیت جنگی، روند توسعه گردشگری استان متوقف نشده و طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» همچنان در دستور کار قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر توانمندی و ظرفیت بالای استان در میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری افزود: با تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و تعریف محورهای جدید گردشگری، کرمان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از گردشگری داخلی و بین‌المللی را جذب کند.

این تور که با حضور مسئولان استانی و شهر کرمان و همراهی اصحاب رسانه و فعالان گردشگری برگزار و محور گردشگری مُلک ‌سلیمان به‌عنوان یک مسیر یکپارچه و چندلایه معرفی شد، مسیری که از محله تاریخی شاهزاده محمد آغاز می‌شود و با عبور از مهم‌ترین نشانه‌های تمدنی شرق شهر کرمان، تجربه‌ای پیوسته از تاریخ، هویت، طبیعت، مراکز تفریحی و گردشگری و آیین‌های مذهبی را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

انتهای پیام/