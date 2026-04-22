۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۰

معاون استاندار کرمان:

برنامه‌های توسعه گردشگری استان متوقف نشده است/ کرمان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از گردشگری داخلی و بین‌المللی را جذب کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه برنامه‌های توسعه گردشگری استان باوجود شرایط دشوار متوقف نشده، از ادامه اجرای طرح‌های راهبردی همچون «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» خبر داد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری‌ هرندی عصر دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در جریان نخستین تور معرفی محور گردشگری مُلک‌ سلیمان در شهر کرمان، در جمع اصحاب رسانه گفت: باوجود محدودیت‌ها و شرایط سخت ناشی از وضعیت جنگی، روند توسعه گردشگری استان متوقف نشده و طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» همچنان در دستور کار قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر توانمندی و ظرفیت بالای استان در میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری افزود: با تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و تعریف محورهای جدید گردشگری، کرمان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از گردشگری داخلی و بین‌المللی را جذب کند.

 این تور که با حضور مسئولان استانی و شهر کرمان و همراهی اصحاب رسانه و فعالان گردشگری برگزار و محور گردشگری مُلک ‌سلیمان به‌عنوان یک مسیر یکپارچه و چندلایه معرفی شد، مسیری که از محله تاریخی شاهزاده محمد آغاز می‌شود و با عبور از مهم‌ترین نشانه‌های تمدنی شرق شهر کرمان، تجربه‌ای پیوسته از تاریخ، هویت، طبیعت، مراکز تفریحی و گردشگری و آیین‌های مذهبی را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020200097
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha