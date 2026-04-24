به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزداد مریدی ۲ اردیبهشت ماه ضمن قدردانی از مدیریت شهری، ترکیب مدیریتی شهرداری را «شایسته و ارزشمند» توصیف کرد و بر اهمیت نگاه فرهنگی در مدیریت شهری تأکید نمود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس به موضوع پروژه هتل آسمان به عنوان یکی از چالش‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه هنوز بحث ثبت جهانی منظر تاریخی شیراز در یونسکو مطرح نشده، امکان اعمال محدودیت‌های قانونی برای این پروژه را رد کرد.

مریدی همچنین بر نقش سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری تأکید کرد و از واگذاری ۵۲ خانه تاریخی به بخش خصوصی خبر داد. او ضرورت احیای بافت تاریخی شیراز و ایجاد هویت شهری منسجم را مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد برگزاری رویدادی علمی‌فرهنگی با محوریت «هویت شهری» در روز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فرودسی را مطرح کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین خواستار ایجاد موزه‌ای منطقه‌ای در شیراز شد تا آثار تاریخی به درستی نمایش داده شوند.

همچنین در ادامه، وضعیت بازار صنایع‌دستی شیراز و پیشنهاد تبدیل آن به یک «کارگاه زنده» برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار شیراز نیز بر لزوم اجرای دقیق ضوابط فنی و حقوقی در پروژه‌های مشترک تأکید کرد و خواستار همکاری کامل سرمایه‌گذاران با قوانین فنی شد.

محمد حسن اسدی همچنین به برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی دبیرخانه دانش بومی و بازآفرینی «بازار هنر» اشاره کرد.

این نشست، با محوریت گفت‌وگو، به بستری برای طرح راهکارهای عملی و آینده‌نگرانه تبدیل شد که در صورت اجرا، می‌تواند شیراز را به الگویی موفق در مدیریت شهری مبتنی بر فرهنگ و هویت تبدیل کند.

