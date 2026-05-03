جامعه میراثفرهنگی کشور سوگوار شهادت مأمور وظیفهشناسی شد که جان خود را در راه صیانت از امنیت و پاکسازی مهمات عمل نکرده دوران جنگ تحمیلی، فدا کرد. تقی حاتمی، از نیروهای باسابقه یگان حفاظت استان زنجان، در جریان عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده عملیات رمضان، شهد شیرین شهادت را نوشید و به کاروان شهدای کربلا پیوست.
سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر در امور ایثارگران، با صدور پیامی به مناسبت شهادت این «شهید شاهد»، شهادت را افتخاری عظیم دانست که تنها نصیب بندگان خاص خدا میشود.
در بخشی از این پیام آمده است: «عروج آسمانی شهید تقی حاتمی که پس از دو دهه خدمت صادقانه در سنگر حفاظت از میراث تمدنی ایران اسلامی به وقوع پیوست، نشان از تداوم روحیه جهاد و ایثار در خانواده بزرگ میراثفرهنگی دارد.» مشاور وزیر میراثفرهنگی در پایان این پیام، بر همبستگی و همدردی تمامی همکاران با خانواده این شهید گرانقدر تاکید کرد.
انتهای پیام/
نظر شما