به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی و همچنین پویا طالبنیا، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان، با محوریت بررسی پروژههای کلان و راهبردی استان در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای کمنظیر استان کردستان در حوزه گردشگری فرهنگی، طبیعی و روستایی، بهعنوان یکی از پیشرانهای مؤثر توسعه منطقهای مورد ارزیابی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت تدوین رویکردی هدفمند و مبتنی بر توسعه پایدار در مسیر بهرهبرداری از این ظرفیتها تاکید کردند.
از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه، اولویتبندی تخصیص اعتبارات به پروژههای پیشران و زیرساختی حوزه گردشگری، تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام، حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و همچنین پیگیری جبران خسارتهای ناشی از جنگ رمضان به بناهای تاریخی، تأسیسات گردشگری و واحدهای صنایعدستی استان بود.
همچنین در این نشست، بر لزوم تقویت همافزایی میان دولت، مجلس و مدیریت استانی بهمنظور صیانت مؤثر از میراثفرهنگی، ارتقای شاخصهای توسعه گردشگری پایدار و حمایت از فعالان صنایعدستی تاکید شد.
در پایان، طرفین با تاکید بر اهمیت راهبردی استان کردستان در نقشه گردشگری کشور، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود، تسهیل فرآیندهای حمایتی و تقویت زیرساختهای مرتبط در راستای حفظ میراثفرهنگی، رونق اقتصاد گردشگری و ترویج هنرهای سنتی و صنایعدستی استان توافق کردند.
