در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و اجرای رویکرد حفاظت مشارکتی (Participatory Conservation)»، تفاهم‌نامه (Memorandum of Understanding - MoU) میان دهیاری روستای Shanetarash Village و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی و مدیریت مشارکتی مسیر طبیعت‌گردی و تفرجگاه در عرصه جنگلی روستای شانه‌تراش تدوین شده و بر محورهایی همچون گردشگری پایدار ،حفاظت از عرصه‌های جنگلی، مدیریت منابع طبیعی، هدایت گردشگران،کاهش تخریب پوشش گیاهی و خاک و مشارکت جامعه محلی تأکید دارد.



اجرای این طرح با همکاری اداره منابع طبیعی، دهیاری، جامعه محلی و شرکت تعاونی انجام خواهد شد و مسئولان آن را گامی مؤثر در توسعه گردشگری روستایی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی محلی و مدیریت طبیعت‌محور می‌دانند.

همچنین با توجه به قرار گرفتن روستای شانه تراش در فرآیند آماده‌سازی برای رقابت‌های بین‌المللی، این اقدام می‌تواند الگویی موفق از گردشگری مبتنی بر طبیعت (Nature-Based Tourism) و مشارکت محلی در سطح ملی و جهانی باشد.

Natural Resources and Watershed Management Department

