میراث آریا: امروز ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه است، موزه‌هایی که گرانبهاترین اشیای تاریخی را در دل خود جای می دهند و از آنها حفاظت می کنند تا در روزهایی که امنیت مختل می شود، حافظ میراث فرهنگی باشند.

اما چندی است که موزه ها هرچند با تمهیداتی که مدیران آنها رقم می‌زنند، دیگر امنیت سابق را ندارند. در حمله امریکایی- صهیونی بخشی از موزه های تهران، اصفهان، سنندج و ... مورد آسیب قرار گرفت. حال بخش مهمی از اشیای این‌موزه ها در مخازن امن نگهداری می شد اما برخی دیگر در اثر این حمله وحشیانه تخریب شد. کاخ موزه سعدآباد، کاخ موزه گلستان، کاخ موزه چهل ستون، عمارت رکیب خانه و ... از جمله این موارد است.

این روزها بناها و آثار بسیاری در حمله اخیر آمریکایی صهیونی تخریب شدند، از عالی قاپو و چهل ستون و مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان گرفته تا قلعه فلک الافلاک در لرستان و ... که در مجموع ۱۴۹ اثر فرهنگی در ۲۰ استان را شامل می شوند. از این تعداد، ۵ اثر ثبت جهانی شامل کاخ گلستان، چهل‌ستون، عالی‌قاپو، میدان نقش‌جهان و راه‌آهن سراسری ایران بوده‌اند و ۷ بافت تاریخی و ۵۴ موزه نیز دچار آسیب شده‌اند.در این حملات یکی از کاخ های جهانی که مورد آسیب قرار گرفت، کاخ گلستان بود.

تالار آینه، شمس العماره، ایوان تخت مرمر، عمارت بادگیر، موزه مردم شناسی و ... از مجموع این کاخ ها بودند که در این حمله وحشیانه آسیب دیدند. در این گزارش، با حضور در کاخ جهانی گلستان به جزییات خسارت های وارده به حریم این کاخ اشاره خواهیم کرد.

علاقه ناصرالدین شاه به کاخ گلستان

کاخ گلستان به دستور ناصرالدین شاه که چهارمین شاه قاجار بود، ساخته شد و او علاقه خاصی به این کاخ داشت. حالا بعد از ۱۳۰ سال از حضور او در این کاخ، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۲۱، حریم کاخ گلستان، مورد حمله رژیم آمریکایی صهیونی قرار گرفت و دچار خسارت های جدی شد.

وقتی سقف ورودی کاخ نیز آسیب می‌بیند

به میدان ارگ که می رسید، میزان تخریب ها توجه همه را جلب می کند و عابرین پیاده با کمی مکث از اینجا می‌گذرند و سوال هایی از یکدیگر می پرسند. از در ورودی که می گذرید، سقف و محل ورودی به کاخ را می بینید که گویی فرو ریخته است. نگهبان ها می گویند: محل ورود و خروج پرسنل به طور کلی تخریب شده بود و با همت دوستان تا حدودی تعمیر شده که قابل استفاده باشد.



در حیاط گلستان، همچنان زندگی جریان دارد



وقتی در محوطه این کاخ قدم می زنید، هنوز از هیاهوی بازار تهران خیلی دور نشدید و این شلوغی ها به کاخ نیز سرایت کرده است. حوض ها پر از آب هستند و کبوترها در کنار حوض ها نشسته و تشنگی خود را بر طرف می‌کنند.





موزه مردم شناسی؛ نمایی پر از شیشه های شکسته



کمی جلوتر از ورودی، به موزه مردم شناسی می رسید. از نمای بیرونی موزه مردم شناسی، شیشه های پنجره و درهایی شکسته، دیده می شود. طبقه پایین موزه مردم شناسی، ساختمان اداری کاخ گلستان قرار دارد. برخی اتاق ها درها و شیشه ها شکسته است و سقف چند اتاق ریزش کرده و گچبری یکی از دیوارها ریزش کرده و آجرهایش نمایان است. این موزه دارای کارگاه‌های مختلفی چون خطاطی، عکاسی، مجسمه‌سازی، نجاری، سالن سخنرانی و ۴۷ غرفه مربوط به آثار و اشیای ارزشمند گردآوری‌شده از سراسر ایران است. این عمارت تا سال ۴۷ به کاخ ابیض معروف بود و از آن سال به بعد، به موزه مردم شناسی تغییر نام داد.





تالار آینه؛ لوسترهایی که از جای خود درآمدند



وقتی از پله های موزه مخصوص بالا می روید، به تالار آینه که در سمت غرب تالار سلام قرار دارد، می رسید، در اینجا که به تازگی مرمت شده است، آینه کاری های سقف ریزش کرده و سه لوستر به طور کامل تخریب شده است، کمی آنطرف تر گروهی مشغول کارهای قبل از مرمت هستند.

کمال الملک نقاش برجسته ایرانی تابلوی نقاشی معروفی از این تالار دارد که بسیاری با دیدن این تابلو، چنین بنایی برایشان پررنگ شده است.





آسیبی که به تخت مرمر وارد شد

در زمان قاجار و پهلوی، برخی تاج گذاری ها در تخت مرمر انجام شده است و هر زمان که شاه قصد دیدار با مردم داشت روی این تخت می نشست و مردم را از نمای ایوان کاخ مرمر مشاهده می کرد. در ایوان این کاخ، تختی به ارتفاع یک متر قرار دارد که مجسمه های کوچکی دور تا دور آن را احاطه کرده اند. در این‌کاخ، سقف آینه کاری تخریب شده و ارسی بزرگی که مملو از شیشه های رنگی است، به شدت آسیب دیده و تزئینات سقف تالار مرمر ریخته است.

غبار روی شیشه های شمس العماره



این عمارت که قبل از ساخت سر در باغ ملی به عنوان نماد شهر تهران و پایتخت به شمار می رفت، یکی از بلندترین کاخ های موجود در تهران دوره قاجار با ۳۵ متر ارتفاع است. شنیده شده، ناصرالدین شاه مهمان های ویژه خود را به پشت بام این عمارت می برد تا نمای کلی شهر تهران را از بالای بلندترین بام تهران نظاره گر شوند. در عمارت شمس العماره، آینه کاری سقف ها ریخته و جای خالی قالی ها نیز دیده می شود، روی تمامی شیشه هایی که به عنوان محافظ اشیای عمارت، در اینجا قرار دارد، غباری محسوس به چشم می آید که ماحصل موج انفجار است.

همچنین آینه کاری های سقف ایوان جلویی شمس العماره که دید وسیعی به حیاط کاخ دارد، نیز ریزش کرده است.



محافظت از وسایل باقی مانده با تجهیزات مناسب



برخی از وسایل باقی مانده در این عمارت را در گوشه ای سبد نگهداری می کنند و تعدادی دیگر را با پلاستیک های محکمی بسته بندی کرده اند.





عمارت بادگیر، فضایی برای فصل تابستان



نام این بنا برگرفته از بادگیر بلند این ساختمان است که با معرق تزئین شده است. این عمارت به‌طور کامل به دستور ناصرالدین شاه بازسازی شده بود. تالار اصلی، ارسی بزرگی دارد که با آینه کاری و گچ بری مزین شده است، اما در حمله اخیر، کتیبه هایی که گره چینی و آینه کاری دارند، تخریب شده و از بین رفته اند.



کاخ گلستان، قلب تپنده بازار تهران

اما این روزها، کاخ موزه جهانی گلستان با قدمتی ۱۷۵ ساله، پس از عبور از تمام جنگ ها، خسارت و آسیب ها همچنان در دل بازار تهران زنده است و به زیست خود نیز ادامه می دهد.

گزارش از مائده السادات میرفندرسکی

انتهای پیام/