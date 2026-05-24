به گزارش خبرنگار میراث آریا، این جلسه روز یکشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اعضای کارگروه شناسایی و صیانت از وسیلههای نقلیه تاریخی شامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پلیس راهور فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت از محیط زیست و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در محل دبیرخانه این کارگروه مستقر در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.
در جلسه مذکور، پرونده تعداد ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه تاریخی متعلق به مالکان خصوصی از شهرهای استان فارس که پیش از این از طریق نشانی اینترنتی https://icvc.taci.ir/ ثبتنام کرده و بهمن ماه سال گذشته توسط کارشناسان کارگروه و کارشناسان مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا در شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، بررسی شد.
در صد و هفتاد و پنجمین جلسه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیلههای نقلیه تاریخی که بهدلیل وقوع جنگ تحمیلی تاکنون به تعویق افتاده بود، ۲۱ خودرو که طی سالیان گذشته از نظر کالبدی و فیزیکی کمترین تغییرات را داشته و از سلامت فنی و اصالت بدنه برخوردار بودند، واجد شرایط دریافت پلاک و شناسنامه تاریخی شناخته شدند.
این خودروها در مرحله بعدی برای دریافت پلاک تاریخی به پلیس راهور فراجا معرفی خواهند شد.
قدیمیترین خودروهایی که در نخستین جلسه حضوری کارگروه شناسایی و صیانت از وسیلههای نقلیه تاریخی بعد از جنگ تحمیلی سوم، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند، خودروی شورولت بل ایر و خودروی اپل رکورد مدل سال ۱۹۵۹ میلادی بودند.
دارندگان و مالکان وسیلههای نقلیه تاریخی با قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت ظاهری و سلامت فنی، میتوانند برای ثبتنام خودرو در سامانه دریافت پلاک و شناسنامه تاریخی به وب سایت رسمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی www.taci.ir مراجعه کنند.
