به گزارش میراث آریا، حجت‌اله حاتمی طی دستورالعملی فوری به تمامی نیروهای انتظامی، یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، هرگونه تردد وسایل نقلیه آفرود در جاده‌های خاکی، مسیرهای فرعی و حریم رودخانه‌های منتهی به جنگل‌های هیرکانی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد.

دادستان آمل با اشاره به ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی، تاکید کرد: متأسفانه تردد موتورسیکلت‌های سنگین و خودروهای آفرود، خسارات جبران‌ناپذیری به ریشه درختان، خاک و زیست‌بوم منطقه وارد می‌کند و بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان، ورود به تمامی مسیرهای دسترسی جنگل‌های هیرکانی ممنوع است.

حاتمی هشدار داد: مرتکبین و متخلفین، علاوه بر توقیف بلندمدت وسیله نقلیه، به اتهام تخریب عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و مأموران انتظامی و یگان‌های حفاظتی موظف به برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفین و توقیف خودرو در محل هستند.

دادستان آمل از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست ضمن خودداری از ورود به این مناطق، هرگونه مورد تخلف را به مراجع قانونی اطلاع دهند.

