حضور مقتدرانه ایران در نخستین نشست کارگروه گردشگری «بریکس» / ارائه ۵ پیشنهاد کلیدی برای تحول در زنجیره ارزش جهانی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جمهوری اسلامی ایران در نخستین نشست کارگروه گردشگری «بریکس»، حضوری فعال و اثرگذار را رقم زد و با تبیین چشماندازهای خود، پیشنهادهایی مشخص و راهبردی جهت توسعه همهجانبه همکاریهای گردشگری میان کشورهای عضو ارائه کرد.
در این نشست که با هدف همسوسازی ظرفیتهای درونگروهی بریکس برگزار شد، نماینده ایران در سفارت، گردشگری را پلی قدرتمند برای تبادل فرهنگی، شناخت عمیق ملتها و محرک توسعه اقتصادی توصیف کرد. وی با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه بریکس، خواستار تبدیل این گروه به نمادی از گردشگری پایدار در عرصه بینالمللی شد.
آمارها در این نشست حکایت از جایگاه ممتاز ایران در دیپلماسی سفر داشت؛ جمهوری اسلامی ایران هماکنون با ۶۰ درصد از کشورهای عضو بریکس (شامل چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، برزیل و روسیه) لغو روادید نموده است. همچنین اعلام شد که از مجموع ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ گردشگر ورودی به ایران در سال ۱۴۰۴، سهم کشورهای عضو بریکس بیش از ۲۱۰ هزار گردشگر بوده است که نشان از پتانسیل بالای رشد در این بخش دارد.
در همین راستا، نماینده ایران پنج پیشنهاد عملیات را برای تحول در تعاملات گردشگری میان اعضا مطرح کرد که شامل تأسیس پایتخت گردشگری بریکس:معرفی دورهای یک شهر گردشگرپذیر از کشورهای عضو متناسب با ریاست سالانه، نهادسازی علمی و آموزشی: اجرای برنامههای تبادل دانش، برگزاری دورههای تخصصی مشترک و ایجاد شبکه دانشگاههای گردشگری بریکس، تحول دیجیتال در بازاریابی: راهاندازی پلتفرم واحد دیجیتال برای معرفی یکپارچه و هوشمند جاذبههای گردشگری اعضا است.
