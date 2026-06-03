۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه:

۹۶۴ طرح گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تسهیلات دریافت کرده‌اند/ پرداخت ۶۷ درصدی تسهیلات ابلاغی تبصره ۱۵

۹۶۴ طرح گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تسهیلات دریافت کرده‌اند/ پرداخت ۶۷ درصدی تسهیلات ابلاغی تبصره ۱۵

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالین گردشگری و صنایع‌دستی استان نیازمند تسریع در بانک‌های عامل است، گفت: از مجموع سهم ۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا کنون ۶۷ درصد پرداخت شده است.

به‌گزارش میراث‌آریا، امین کوگانی روز چهارشنبه  ۱۳ خردادماه در جلسه بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور نمایندگان بانک‌های عامل، اظهار کرد: سهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبلغ ۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال است که تا کنون تنها ۶۷ درصد آن پرداخت شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالین گردشگری و صنایع‌دستی استان تا روز آخر به طور مستمر پیگیری می‌شود، افزود: با توجه به توزیع استانی تفاهم میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بنیاد برکت و بنیاد علوی تا کنون یک هزار و ۵۸۶ طرح با مبلغ ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال به بانک‌های عامل برای پرداخت معرفی شده است.

او با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل گفت: تا کنون به ۹۶۴ طرح متقاضی تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. پرداخت این میزان تسهیلات موجب ایجاد ۱۰۹۳ شغل شده است.

کوگانی در خاتمه تاکید کرد: روند پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی و بانک‌های عامل توسط کارشناسان اداره‌کل به طور روزانه تا اتمام پرداخت‌ها دنبال می‌شود.
 

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کد خبر 1405031301007
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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