به‌گزارش میراث‌آریا، امین کوگانی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در جلسه بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور نمایندگان بانک‌های عامل، اظهار کرد: سهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبلغ ۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال است که تا کنون تنها ۶۷ درصد آن پرداخت شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالین گردشگری و صنایع‌دستی استان تا روز آخر به طور مستمر پیگیری می‌شود، افزود: با توجه به توزیع استانی تفاهم میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بنیاد برکت و بنیاد علوی تا کنون یک هزار و ۵۸۶ طرح با مبلغ ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال به بانک‌های عامل برای پرداخت معرفی شده است.

او با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل گفت: تا کنون به ۹۶۴ طرح متقاضی تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. پرداخت این میزان تسهیلات موجب ایجاد ۱۰۹۳ شغل شده است.

کوگانی در خاتمه تاکید کرد: روند پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی و بانک‌های عامل توسط کارشناسان اداره‌کل به طور روزانه تا اتمام پرداخت‌ها دنبال می‌شود.



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