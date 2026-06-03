به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز چهارشنبه ١٣ خردادماه ١۴٠۵، حسن میرزایی با همراهی مسئول امور شهرستانها و رئیس اداره کارگزینی و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان از موزه حصیربافی فشتکه و اداره میراثفرهنگی شهرستان خمام بازدید کرد و گفت: رویکرد اصلی ما در حوزه توسعه مدیریت، تقویت سازوکارهای پشتیبانی و ایجاد بستر مناسب برای انجام مأموریتهای تخصصی در سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میباشد .
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی در شناخت دقیق ظرفیتها و نیازهای واحدهای تابعه اظهار کرد: حضور در شهرستانها و بررسی مستقیم وضعیت زیرساختها، فضاهای اداری و ظرفیتهای فرهنگی به ما کمک میکند تا برنامهریزی هدفمندتری برای ارتقای بهرهوری سازمانی و بهبود فرآیندهای اجرایی داشته باشیم.
او در بازدید از موزه حصیربافی فشتکه با بیان اهمیت و جایگاه این هنر بومی در هویت فرهنگی گیلان افزود: حصیربافی تنها یک هنر سنتی نیست، بلکه بخشی از دانش بومی و حافظه فرهنگی مردم این سرزمین است که در پیوند با طبیعت و شیوههای معیشتی منطقه شکل گرفته و حفظ و معرفی آن نیازمند حمایت ساختاری و توجه لازم به زیرساختهای نگهداشت و عرضه است.
میرزایی همچنین در بازدید از اداره میراثفرهنگی شهرستان خمام، وضعیت منابع انسانی، امکانات پشتیبانی و زیرساختهای اداری را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: تقویت بدنه اجرایی و فراهمسازی امکانات لازم برای کارکنان، از الزامات تحقق مأموریتهای سازمانی است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیرکل استان در حمایت عملی از بدنه اجرایی، پاسداشت میراث فرهنگی و فراهمسازی زمینههای توسعه پایدار گردشگری خاطر نشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با رویکردی مبتنی بر مدیریت علمی، تلاش دارد از طریق تقویت نظام پشتیبانی، ارتقای بهرهوری و ساماندهی منابع، زمینه حکمرانی فرهنگی خوب و معرفی هرچه شایستهتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی گیلان را فراهم کند.
گفتنی است این بازدید، جلوهای از رویکرد میدانی، مسئولانه و آیندهنگرانه مدیریت توسعه در ادارهکل میراثفرهنگی گیلان است؛ رویکردی که با اتکا بر دانش مدیریتی و حمایت هدفمند، صیانت پایدار از میراث گرانسنگ استان را در افق توسعه فرهنگی دنبال میکند.
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