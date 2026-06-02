میراث آریا: استان زنجان، بهویژه شهرستان خرمدره، با برخورداری از اقلیم کوهستانی و باغهای سرسبز و پربار، بستری مناسب برای پرورش درختان تاک (انگور) فراهم آورده است. این ویژگی جغرافیایی، فرهنگ غذایی مردمان این دیار را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و موجب ابداع غذاهایی شده است که پیوندی عمیق با طبیعت و محصولات فصلی دارند. آشها در سفرههای سنتی زنجان و خرمدره، جایگاهی ممتاز داشته و همواره بهعنوان وعدهای کامل، مغذی و درعینحال مقرونبهصرفه مورد استقبال بودهاند.
فرهنگ غذایی در شهرستان خرمدره، بازتابی عمیق از پیوند میان سنتهای کشاورزی و هویت مردمی این منطقه است که در آن غذا تنها یک ضرورت برای رفع گرسنگی نیست، بلکه ابزاری برای تداوم پیوندهای خانوادگی محسوب میشود.
در خانههای خرمدره، سفره غذا مکانی مقدس برای گرد هم آمدی (چندنسلی) است که در آن دستورالعملهای پخت اصیل، مانند تهیه «ترش» یا «خورشتهای محلی»، از نسلها به نسلهای بعد منتقل میشود.
اهمیت غذا در خانه این است که هر وعده، با استفاده از مواد اولیه بومی و روشهای سنتی، نمادی از مهماننوازی و اصالت فرهنگی است. این توجه ویژه به کیفیت و طعم در محیط خانگی، زیربنای اصلی فرهنگ آشپزی منطقه را شکل داده و باعث شده تا غذا به بخشی جداییناپذیر از هویت و حافظه جمعی مردم زنجان تبدیل شود.
شهرستان خرمدره به واسطه باغهای تاک، زادگاه سنتهای غذایی مبتنی بر برگ انگور است؛ دلمه برگ مو و «آش برگ مو» (آش تاک) از دیرباز نهتنها بهعنوان یک وعده غذایی، بلکه بهعنوان نمادی از بهرهگیری هوشمندانه از مواهب بهاری، در این منطقه جایگاه ویژهای داشتهاند. اگرچه امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی، برخی از این غذاهای اصیل به دست فراموشی سپرده شدهاند، اما بازخوانی و احیای آنها بهویژه برای نسل جدید، گامی ارزشمند در راستای حفظ هویت فرهنگی و بهرهمندی از رژیم غذایی سالم است.
برگ انگور (که در فرهنگ غذایی ما به عنوان «برگ مو» یا «دلمه برگ مو» شناخته میشود) نه تنها طعم دلپذیری دارد، بلکه سرشار از مواد مغذی است که فواید قابل توجهی برای سلامت بدن به همراه دارد.
برگهای انگور سرشار از آنتیاکسیدانها، بهویژه پلیفنولها و فلاونوئیدها هستند. این ترکیبات به کاهش التهاب در بدن کمک میکنند و میتوانند در پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند آرتریت (التهاب مفاصل)، بیماریهای قلبی و حتی برخی سرطانها مؤثر باشند.
یکی از کاربردهای دارویی عصاره برگ انگور، بهبود گردش خون است. مصرف برگ انگور میتواند به تقویت دیواره رگها کمک کرده و علائم ناشی از «نارسایی مزمن وریدی» مانند تورم پا، احساس سنگینی و درد در ساق پا (که در بیماری واریس دیده میشود) را کاهش دهد.
برگ انگور منبع خوبی از فیبرهای غذایی است. فیبر موجود در آن به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، جلوگیری از یبوست و حفظ سلامت میکروبیوم روده کمک میکند.
برخی مطالعات نشان میدهند که عصاره برگ انگور به دلیل داشتن شاخص گلیسمی پایین، میتواند به تنظیم سطح قند خون کمک کند و برای افرادی که در معرض خطر دیابت هستند یا دیابت کنترلشده دارند، انتخاب غذایی مناسبی باشد.
آش برگ مو؛ نگین بهاری سفرههای خرمدره
آش برگ مو که در زبان محلی میتوان آن را «آش تاک» نامید، خاصِ فصل بهار و رویش برگهای ترد و تازه درخت انگور است. این آش با ترکیبی از غلات و سبزیجات معطر، وعدهای سرشار از مواد مغذی است که خواص درمانی بسیاری برای دستگاه گوارش، بهبود رماتیسم مفصلی و تسکین دردهای مزمن پادرد دارد.
امید است با طبخ این آش خوشطعم و بهرهگیری از خواص بینظیر برگ مو، این میراث ارزشمند غذایی شهرستان خرمدره در خانههای شما احیا شود. پیشنهاد میشود علاوه بر آش، از دمنوش برگ مو نیز بهعنوان مکملی شفابخش غافل نشوید.
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