ثبت جهانی کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه جاری در یستوششمین کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری جشنوارههای مختلف بهویژه در حوزه فرهنگی و گردشگری باید منجر به رونق اقتصادی و اشتغالزایی شود تا دستاوردهای مطلوب و ماندگاری داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: پیشنهاد میشود برگزاری تورهای گردشگری در مناطق عشایری استان برای تابستان امسال در دستور کار فعالان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری (تورلیدرها) استان قرار گیرد.
صادقی تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر این استان بهمیزبانی بخش لاران شهرستان شهرکرد همکاری می:ند.
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