کتاب فرنشستگان خراسان رضوی به چاپ سوم رسید

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جواد عادلیزاده مدیر کانون بازنشستگان ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی، امروز چهارشنبه 20 خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر در این اداره کل ۳۱۰ بازنشسته عضو کانون بازنستگان هستند که 127 نفر بازنشسته کشوری و ۷۲ نفر بازنشسته تامین اجتماعی و 111 نفر مستمری بگیر هستند.
مدیر کانون بازنشستگان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: تهیه و جمع آوری محتوای این کتاب در مدت زمان شش ماه انجام شده است.
همچنین محمد رضا پهلوان، نویسنده کتاب در این باره گفت: این کتاب در قطع وزیری و دارای ۳۴۰ صفحه است که تقدیری از سالها تلاش و خدمت صادقانه همکاران بازنشسته است که برای شکوفایی سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان بزرگ و حتی سایر استانها نقش آفرینی کردهاند.
او افزود: این کتاب توسط انتشارات یاسمین به شماره شابک ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۰۲۸۴ و با شماره مجوز ۹۵۸۲۷۴۸۵۵۶۵۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سومین بار است که با افزوده شدن بازنشستگان جدید چاپ و نشر پیدا کرده و در روز تکریم از خانواده و بازنشستگان رونمایی خواهد شد.
پهلوان تصریح کرد: محمدباقر عامل خبازان، جواد عادلیزاده، سید احمد سیدی، اکبر جمعهپور و کریم وردی میرزایی بهعنوان اعضای هیئتمدیره کانون بازنشستگان استان، مطالب این کتاب را جمعآوری کردهاند.
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