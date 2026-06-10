بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ هنرمند صنایعدستی شهرستان آثار و تولیدات خود را در رشتههای منبت، سفال، چرمدوزی، پیکرتراشی، قلاببافی، فرش و گلیم و سایر رشتههای بومی و سنتی در معرض دید عموم قرار دادهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر با اشاره به نامگذاری ۲۰ خرداد به عنوان روز جهانی صنایعدستی و شعار امسال «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» بیان کرد: صنایعدستی یکی از مهمترین جلوههای هویت فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی است که علاوه بر حفظ ارزشهای فرهنگی، نقش مؤثری در اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و تقویت اقتصاد خانوادهها دارد.
او با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر شهرستان ملایر در حوزه صنایعدستی افزود: حمایت از هنرمندان، ایجاد بازارهای فروش، توسعه آموزشهای تخصصی و معرفی توانمندیهای هنرمندان از مهمترین برنامههای اداره میراث فرهنگی در راستای تقویت این بخش است.
قابل ذکر است؛ این مراسم با حضور آریایینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، فرجی شهردار ملایر، جمعی از رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی در سرای فرهنگ و هنر شهرداری ملایر برگزار شد و از ۲۰ تا ۲۷ خرداد همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان است.
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