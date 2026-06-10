به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با نخستین روز از آغاز هفته صنایع‌دستی، فرزاد شریفی با حضور در برنامه رادیویی ایلام، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت هفته صنایع‌دستی و روز جهانی صنایع‌دستی را تشریح کرد.

شریفی در این برنامه با تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی به هنرمندان و صنعتگران استان، اظهار کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان نماد هویت فرهنگی و میراث ارزشمند گذشتگان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان ایلام دارد.

شریفی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هفته، افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، افتتاح کارگاه‌های صنایع‌دستی، تجلیل از فعالان این حوزه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در استان ایلام است.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و صنعتگران، تصریح کرد: توسعه آموزش، توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل در راستای رونق این حوزه است.

شریفی در پایان با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی، هفته صنایع‌دستی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران استان ایلام عنوان کرد.

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