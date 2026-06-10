۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام برنامه‌های هفته صنایع‌دستی را در برنامه رادیویی تشریح کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام برنامه‌های هفته صنایع‌دستی را در برنامه رادیویی تشریح کرد

همزمان با نخستین روز از آغاز هفته صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با حضور در برنامه رادیویی ایلام، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این هفته پرداخت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با نخستین روز از آغاز هفته صنایع‌دستی، فرزاد شریفی با حضور در برنامه رادیویی ایلام، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت هفته صنایع‌دستی و روز جهانی صنایع‌دستی را تشریح کرد.

شریفی در این برنامه با تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی به هنرمندان و صنعتگران استان، اظهار کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان نماد هویت فرهنگی و میراث ارزشمند گذشتگان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان ایلام دارد.

شریفی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هفته، افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، افتتاح کارگاه‌های صنایع‌دستی، تجلیل از فعالان این حوزه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در استان ایلام است.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و صنعتگران، تصریح کرد: توسعه آموزش، توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل در راستای رونق این حوزه است.

شریفی در پایان با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی، هفته صنایع‌دستی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران استان ایلام عنوان کرد.

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کد خبر 1405032001690
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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