به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا البرزی، روز چهارشنبه هم‌زمان با فرارسیدن بیستم خردادماه، روز ملی فرش و صنایع‌دستی، در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان، اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد در سال‌های اخیر، حرکت از حمایت صرف معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی پایدار خانواده‌های تحت پوشش بوده است؛ رویکردی که به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به جایگاه فرش دست‌باف در اقتصاد فرهنگی و هویتی کشور افزود: فرش ایرانی نه تنها یک کالای اقتصادی، بلکه بخشی از میراث تمدنی و هنری ایران محسوب می‌شود و حضور مددجویان در این عرصه، نشان‌دهنده پیوند میان معیشت، هنر و هویت فرهنگی است.

البرزی با ارائه گزارشی از وضعیت طرح‌های فعال در این حوزه ادامه داد: در حال حاضر دو هزار و ۷۵۰ طرح فعال در زمینه فرش، گلیم و سایر رشته‌های صنایع‌دستی در استان البرز تحت نظارت و حمایت کمیته امداد قرار دارد. از این تعداد، یک‌هزار و ۸۵۰ طرح به‌طور مستقیم در حوزه فرش و گلیم و حدود ۹۰۰ طرح در سایر رشته‌های صنایع‌دستی مانند بافت‌های سنتی، رودوزی‌ها و هنرهای بومی فعالیت می‌کنند.

این مسئول با بیان اینکه این طرح‌ها عمدتاً در بستر مشاغل خانگی و با محوریت زنان سرپرست خانوار اجرا می‌شود، تصریح کرد: ساختار حمایتی کمیته امداد در این حوزه تنها محدود به پرداخت تسهیلات نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات از مرحله آموزش تا تولید و بازاریابی را دربرمی‌گیرد. آموزش‌های مهارتی، تأمین مواد اولیه، نظارت فنی و همچنین ایجاد مسیر فروش از جمله حلقه‌های زنجیره حمایتی این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با اشاره به آمار تولیدات سال گذشته گفت: مددجویان هنرمند استان توانستند یک‌هزار و ۶۸۹ تخته فرش و گلیم دست‌باف را در ابعاد مختلف تولید کنند که مجموع متراژ آن‌ها به حدود سه هزار و ۲۰۰ مترمربع می‌رسد. این میزان تولید علاوه بر ارزش اقتصادی، نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های تولیدی در سطح خانوارهای تحت حمایت است.

او توضیح داد: ارزش ریالی این تولیدات حدود ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن مستقیماً به درآمد خانوارهای مددجو تبدیل شده است. این موضوع نقش مهمی در کاهش وابستگی به کمک‌های حمایتی و افزایش خوداتکایی اقتصادی این خانواده‌ها دارد.

البرزی با تأکید بر اینکه سیاست‌های کمیته امداد در حوزه اشتغال به سمت ایجاد درآمد پایدار حرکت کرده است، اظهارکرد: تجربه نشان داده است که صنایع‌دستی به‌ویژه فرش دست‌باف یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین حوزه‌های اشتغال در مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود. این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، ظرفیت بالایی برای توسعه زنجیره ارزش، صادرات و ورود به بازارهای جهانی دارد.

او در ادامه با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از مددجویان فعال در این حوزه گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، تأمین ابزار و مواد اولیه، آموزش‌های تخصصی و نیز حمایت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات از جمله اقدامات عملی کمیته امداد در مسیر توسعه این مشاغل بوده است.

البرزی با بیان اینکه برند احسان به‌عنوان نشان تجاری محصولات تولیدی مددجویان کمیته امداد معرفی شده است، افزود: تلاش شده است تا محصولات تولیدی این قشر از جامعه در قالب یک برند واحد و قابل شناسایی در بازار عرضه شود تا علاوه بر افزایش کیفیت عرضه، امکان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی نیز فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز همچنین با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی صنایع‌دستی گفت: توسعه این حوزه علاوه بر آثار اقتصادی، موجب حفظ و انتقال دانش بومی و هنرهای سنتی به نسل‌های جدید می‌شود. بسیاری از طرح‌های فرش و گلیم در استان البرز برگرفته از نقوش و سبک‌های سنتی مناطق مختلف کشور است که توسط مددجویان بازآفرینی و تولید می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد، تبدیل خانواده‌های تحت حمایت از دریافت‌کننده خدمات به تولیدکننده فعال در اقتصاد است. در این مسیر، صنایع‌دستی به‌عنوان یک بستر قابل اتکا نقش مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان الگوی موفق در سایر استان‌ها نیز توسعه یابد.

این مسئول در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده این طرح‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که با توسعه آموزش‌های تخصصی، بهبود کیفیت تولید و گسترش بازارهای فروش، سهم مددجویان البرزی در بازار فرش و صنایع‌دستی کشور افزایش یابد و این محصولات بتوانند جایگاه شایسته‌تری در سطح ملی و حتی بین‌المللی به دست آورند.

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