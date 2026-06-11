به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ نادر زینالی در حاشیه بازدید بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایعدستی کشور از ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، اظهارکرد: این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت ساختار اداری، روند اجرای طرحهای عمرانی، ارزیابی زیرساختهای موجود و نیز رسیدگی به برخی موضوعات مرتبط با ساماندهی فضاهای اداری و پشتیبانی مجموعه انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، افزود: در این بازدید هیأت اعزامی با کارکنان این مجموعه دیدار و گفتوگو کرده و از نزدیک در جریان مسائل، چالشها و اقدامات انجامشده قرار گرفتند.
او با اشاره به تقارن این بازدید با روز صنایعدستی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این بازدید، بررسی وضعیت فیزیکی ساختمان ادارهکل بود. در حال حاضر بخشی از فضای اداری این مجموعه به صورت استیجاری مورد استفاده قرار میگیرد در همین راستا، موضوع ضرورت تعیین تکلیف مالکیت، خرید و تملک کامل ساختمان و همچنین ساماندهی وضعیت فضاهای اداری به طور ویژه مورد توجه هیأت بازدیدکننده قرار گرفت.
این مسئول توضیح داد: با توجه به اهمیت این موضوع، مقرر شد بر اساس دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بررسیهای کارشناسی دقیق انجام شود و ظرف مدت ۲۰ روز آینده، گزارش کارشناسی جامعی تهیه و جهت تصمیمگیری نهایی به وزارتخانه ارائه شود تا امکان بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود در قالب طرحهای مرتبط با مولدسازی داراییها فراهم گردد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز در ادامه با اشاره به طرح مسائل و نیازهای مجموعه اظهارکرد: همچنین در جریان این نشست، موضوعات مرتبط با کمبود اعتبارات، ضرورت بهبود شرایط رفاهی کارکنان، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای سطح خدمات اداری مطرح شد و درخواست تخصیص اعتبارات لازم در این زمینه به صورت رسمی ارائه گردید.
او افزود: با توجه به منویات وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در خصوص ارتقای سطح رفاه کارکنان و بهبود شرایط کاری در ادارات کل استانی، امید است با حمایت وزارتخانه و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، بتوان در آینده نزدیک شاهد تحول جدی در زیرساختهای اداری، افزایش بهرهوری و بهبود فضای کاری کارکنان بود.
زینالی در پایان تأکید کرد: مجموعه ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با تمام ظرفیت و توان خود در مسیر تحقق اهداف وزارتخانه، توسعه گردشگری استان، صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایعدستی گام برمیدارد و امیدوار است با استمرار حمایتهای ملی، روند اجرای پروژههای عمرانی و اداری با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
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