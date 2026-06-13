به گزارش میراث آریا، همایش به همت انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران از انجمن‌های تابع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با همکاری ویژه کلوپ ملی مرسدس بنز ایران و با حضور ۱۵۰ دستگاه خودروی کلاسیک و تاریخی دارای پلاک ملی و تاریخی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی ضمن گرامیداشت روز ملی «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران»، بر ضرورت صیانت از آثار فرهنگی، تاریخی و میراث تمدنی کشور تأکید کردند و شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» را محور این رویداد قرار دادند.

در میان خودروهای حاضر، قدیمی‌ترین خودرو متعلق به شرکت سیتروئن و مدل سال ۱۹۵۶ میلادی و جدیدترین خودرو نیز یک دستگاه مرسدس بنز مدل ۲۰۰۶ بود. همچنین یک دستگاه خودروی تویوتا 2F متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی که به دلیل ویژگی‌های فنی و ظاهری خاص خود، در زمره خودروهای کمیاب جهان قرار دارد، از شاخص‌ترین و متفاوت‌ترین خودروهای حاضر در این گردهمایی بود.

با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های اعمال‌شده برای حفاظت از اماکن و بناهای تاریخی، این گردهمایی صرفاً با هدف تبادل تجربه، انتقال دانش فنی و ایجاد تعامل میان مالکان خودروهای تاریخی و کلاسیک برنامه‌ریزی و طراحی شده بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی این رویداد را در ادامه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود برای پاسداشت هویت ملی، میراث صنعتی و تاریخ خودروسازی کشور برگزار کرد. میراثی که در کنار آثار فرهنگی و تاریخی، بخشی از حافظه جمعی و سرمایه ارزشمند تمدنی جهان محسوب می‌شود.

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