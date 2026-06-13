۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸

اجتماع خودروهای تاریخی در حمایت از میراث ملی؛

گردهمایی کلاسیک‌ها با پیام صیانت از آثار تاریخی ایران برگزار شد

گردهمایی کلاسیک‌ها با پیام صیانت از آثار تاریخی ایران برگزار شد

همایش خودروهای کلاسیک و تاریخی به‌مناسبت روز ملی «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تمدنی کشورمان با حضور مالکان و فعالان حوزه خودروهای تاریخی برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، همایش به همت انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران از انجمن‌های تابع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با همکاری ویژه کلوپ ملی مرسدس بنز ایران و با حضور ۱۵۰ دستگاه خودروی کلاسیک و تاریخی دارای پلاک ملی و تاریخی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی ضمن گرامیداشت روز ملی «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران»، بر ضرورت صیانت از آثار فرهنگی، تاریخی و میراث تمدنی کشور تأکید کردند و شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» را محور این رویداد قرار دادند.

در میان خودروهای حاضر، قدیمی‌ترین خودرو متعلق به شرکت سیتروئن و مدل سال ۱۹۵۶ میلادی و جدیدترین خودرو نیز یک دستگاه مرسدس بنز مدل ۲۰۰۶ بود. همچنین یک دستگاه خودروی تویوتا 2F متعلق به دهه ۱۹۷۰ میلادی که به دلیل ویژگی‌های فنی و ظاهری خاص خود، در زمره خودروهای کمیاب جهان قرار دارد، از شاخص‌ترین و متفاوت‌ترین خودروهای حاضر در این گردهمایی بود.

با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های اعمال‌شده برای حفاظت از اماکن و بناهای تاریخی، این گردهمایی صرفاً با هدف تبادل تجربه، انتقال دانش فنی و ایجاد تعامل میان مالکان خودروهای تاریخی و کلاسیک برنامه‌ریزی و طراحی شده بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی این رویداد را در ادامه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود برای پاسداشت هویت ملی، میراث صنعتی و تاریخ خودروسازی کشور برگزار کرد. میراثی که در کنار آثار فرهنگی و تاریخی، بخشی از حافظه جمعی و سرمایه ارزشمند تمدنی جهان محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405032302025
فاطمه سلطانی
دبیر مرضیه امیری

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