به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست فرمانداری ماسال با حضور بازرس کل استان گیلان، با تشریح اهمیت استقرار الگوی گردشگری پایدار در این شهرستان اظهار کرد: گردشگری در ماسال صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و حاکمیتی است و تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش، مطالعات تخصصی و رعایت دقیق استانداردهای ملی می‌باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به جایگاه ممتاز منطقه نمونه گردشگری اولسبلنگاه در منظومه گردشگری گیلان گفت: اولسبلنگاه یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان است و هرگونه ساخت‌وساز، ایجاد زیرساخت و توسعه خدمات در این منطقه باید بر اساس مطالعات کارشناسی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و ضوابط مصوب ملی انجام شود.

او افزود: توسعه گردشگری در ماسال بخصوص مناطق ییلاقی آن، صرفاً به معنای ایجاد چند سازه یا تأسیسات ساده نیست، بلکه نیازمند رویکردی علمی در مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از چشم‌اندازهای بکر، صیانت از میراث فرهنگی و تنظیم ظرفیت تحمل و برد پذیرش گردشگر است.

سلمان‌خواه با تأکید بر مسئولیت نسل حاضر در قبال آیندگان عنوان کرد : حکمرانی زیست‌محیطی- گردشگری باید به عنوان محور اصلی برنامه‌های توسعه گردشگری در ماسال در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاری در مناطق ییلاقی زمانی ارزشمند و ماندگار خواهد بود که مبتنی بر کیفیت، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و احترام به ظرفیت‌های طبیعی منطقه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این مناطق باید دوستدار طبیعت، همسو با اصول گردشگری پایدار و حافظ میراث فرهنگی باشد. از فرماندار و سایر مسئولان انتظار می‌رود زمینه حضور سرمایه‌گذارانی را فراهم کنند که دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و اصولی همچون مدیریت پسماند، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی را به‌طور جدی دنبال کنند.

او همچنین هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های محدود، پراکنده و بدون برنامه نه‌تنها کمکی به توسعه پایدار نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی ناشی از گردشگری انبوه در این منطقه ارزشمند طبیعی شود.

سلمان‌خواه در ادامه با بیان ظرفیت‌های بین‌المللی گردشگری در گیلان ابراز کرد: معرفی گیسوم به عنوان روستای پیشنهادی بهترین روستاهای گردشگری جهان، نشان داد که استان گیلان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است؛ ظرفیتی که تنها با مدیریت علمی، برنامه‌ریزی پایدار و حکمرانی مسئولانه می‌تواند به فرصت‌های ماندگار تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان با اشاره به احتمال افزایش حضور گردشگران خارجی در گیلان خاطرنشان کرد: با پایان یافتن جنگ و افزایش احتمالی سفر گردشگران، به‌ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس به گیلان، ضرورت ساماندهی و نظم‌بخشی به گردشگری در مناطق حساس و طبیعی بیش از گذشته احساس می‌شود؛ چراکه در صورت بی‌توجهی به این موضوع، در آینده با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد که مدیریت و جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

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