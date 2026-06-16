برگزاری مراسم معنوی برافراشته شدن پرچم سرخ حسینی در بخش فورگ داراب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا پرویزی گفت: آیین برافراشته شدن پرچم سرخ حسینی، که به عنوان نخستین اثر شهرستان داراب در بخش فورگ باشماره ۱۲۴۴ در سال ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسیده است بیانگر پیوند عمیق تاریخی مردم داراب نسبت به مضامین فرهنگی ومذهبی و علاقهمندی و ارادت به اهل بیت علیهم السلام است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان داراب افزود: مراسم برافراشتن پرچم سرخ حسینی در شهر دوبرجی، آیینی کهن و ریشهدار است که همهساله یک روز پیش از آغاز ماه محرم برگزار میشود.
پرویزی با اشاره به ریشههای غنی معنویت و تخلق به اخلاق و معرفت در آحاد مردم بخش فورگ ثبت چنین رویدادی در فهرست آثار ناملموس ملی را بیانگر اعتقاد و التزام اهالی این خطه تاریخی به مبانی و ارزشهای مکتب حسینی دانسته و خاطرنشان کرد: از دیرباز در منطقه فورگ، فرا رسیدن ماه محرم با آداب و رسوم ویژهای همراه بوده است.
او ریشه تاریخی این رویداد را در گذشتههای دور عنوان کرده و افزود: یک روز پیش از آغاز محرم، در حسینیه پایینِ قلعه تاریخی نارنجستان فورگ صدای طبل و نوای حزنانگیز عزاداری در فضا طنینانداز میشد و مردم با شنیدن آن، از فرارسیدن ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آگاه میشدند.
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