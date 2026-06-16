به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمداسماعیل شیخ‌قرائی در این مراسم که در ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری این جشنواره گفت: این طرح که از یک پیشنهاد ساده آغاز شد، اکنون چنان ساختارمند و نهادینه شده است که دیگر نمی‌توان به عقب بازگشت. حتی اگر مدیران دولتی ابراز خستگی کنند یا با محدودیت بودجه مواجه شوند، این جریان باید توسط خودِ مردم و تشکل‌ها ادامه یابد.

دبیر میز گردشگری دسترس‌پذیر وزارت میراث فرهنگی یکی از نقاط قوت این پروژه را همکاری نزدیک وزارت میراث فرهنگی، سازمان بهزیستی و بخش خصوصی برشمرد و افزود: در این چند روز، گرمای وجود هنرمندان چهار استان جنوب (فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، سختی و گرمای طاقت‌فرسای تابستان را از تن ما زدود. من با ۲۲ سال سابقه فعالیت در این حوزه، شهادت می‌دهم که این چهار استان با حداکثر توان خود، منظر زیبایی از توانمندی معلولان را به رخ کشیدند.

شیخ قرائی، در بخشی عاطفی از سخنان خود، ضمن تقدیر از مسئولان و کارشناسان، به تجلیل از خانواده‌های افراد دارای معلولیت پرداخت و گفت: به عنوان یک فرد دارای معلولیت، صمیمانه دست مریزاد می‌گویم به خانواده‌های عزیزانِ سندروم‌دان، معلولان جسمی و نابینایان که با جدیتی مثال‌زدنی در کنار فرزندانشان ایستادند تا این حماسه خلق شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که خروجی این جشنواره منجر به اشاعه فرهنگ تکریم و بازشناسی جایگاه واقعی افراد دارای معلولیت در سطح کشور شود و تأکید کرد که نقش تشکل‌های فعال معلولان در تمام استان‌ها، سرمایه‌ای ذی‌قیمت برای آینده گردشگری ایران است.

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