به گزارش خبرنگار میراث آریا در این آیین بهزاد مریدی درتاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ با قرائت اشعاری در ستایش کلام و اراده، شرکت‌کنندگان این جشنواره رامعماران امید خطاب کرد و گفت: خدا اراده را بر هر محدودیتی برتری بخشید؛ امروز در این محفل، امید نه یک رویا، بلکه اسطوره‌ای زنده است که در جان و خاک ما کیمیا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به حضور برگزیدگان استان‌های همسایه در این رویداد، با بیانی شاعرانه افزود: میهمانانی از بوشهر آمدند با نفس دریا و مروارید تا در ساحل ایمان، اسطوره‌ای نو پدید آید.

مریدی با ادای احترام به توانمندان و معلولان شرکت‌کننده در این مسابقه، آنان را قهرمانان واقعی توصیف کرد و افزود: ببینید که معلولان این سرزمین چه معماران امیدی هستند که با هر گام دشوار، زمین را به لرزه درآورده‌اند. این عزیزان نه با جسم، که با روح بلندشان پرواز می‌کنند. آنان اسطوره‌های صبوری هستند که با اراده‌ای پولادین، بند محدودیت‌ها را گسسته‌اند.

او در بخش پایانی سخنان خود، جشنواره طعم امید را فراتر از یک مسابقه دانست و خاطرنشان کرد: این پنج گنج و این اراده‌های برتر، در جام طعم امید به یک حقیقت ابدی تبدیل شدند. امروز طعم امید، کیمیایی است که قلب‌های ما را به هم پیوند می‌زند و از شهر استقامت و عزت، بوی خوش آینده را به مشام می‌رساند.

گفتنی است در این مراسم که با هدف نمایش توانمندی‌های جامعه معلولان و بازتولید میراث خوراک در منطقه جنوب کشور و مشخص شدن برگزیدگان منطقه ۶ شامل استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان برگزار شد، برگزیدگان این منطقه جهت اعزام به مرحله نهایی و کشوری در تهران معرفی شدند.

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