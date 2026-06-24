به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری شامگاه سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد اقتصاد دانشبنیان استان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، استاندار اردبیل، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر ضرورت توسعه گردشگری هوشمند در استان تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان اردبیل گفت: با توجه به جایگاه ویژه شهر سرعین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، برنامهریزی برای هوشمندسازی گردشگری بهویژه در این شهر در دستور کار قرار گرفته است.
او خواستار حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری برای اجرای طرح پایلوت «شهر گردشگری هوشمند» در سرعین شد.
جباری با بیان اینکه این استان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: وجود جاذبههایی مانند آبگرمهای معدنی، پلهای معلق، هتلها و مراکز اقامتی، آثار تاریخی و طبیعی متنوع، فرصت مناسبی برای اجرای طرحهای نوین و هوشمندسازی خدمات گردشگری فراهم کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل همچنین به حضور خیل عظیم گردشگران در ایام پیک سفر در استان اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی زیرساختهای گردشگری میتواند علاوه بر مدیریت بهتر گردشگران در ایام پرتردد، زمینه جذب گردشگران در ایام غیرپیک را نیز فراهم کند.
او در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه صنایعدستی خلاق در استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تنوع و غنای صنایعدستی استان اردبیل، برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای هنرمندان و توسعه اقتصاد خلاق در استان کمک کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و همکاری دستگاههای اجرایی، اردبیل به یکی از پیشگامان کشور در حوزه گردشگری هوشمند تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما