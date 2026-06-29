به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کوروش خسروی امروز ۸ تیرماه در نشست کارگروه اقتصادی استان که در محل سالن جلسات شهدای میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و با موضوع «ارائه و تعیین تکلیف ساختار، مأموریت و اجزای سازمان مدیریت مقصد (DMO)» و همچنین بررسی آخرین ویرایش رویدادهای گردشگری استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد، با تأکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گفت: سازمان مدیریت مقصد می‌تواند به‌عنوان یک ساختار هماهنگ‌کننده، نقش مهمی در انسجام‌بخشی به برنامه‌های گردشگری استان ایفا کند. ایجاد این ساختار به ما کمک می‌کند تا ظرفیت‌های گردشگری اصفهان را هدفمندتر معرفی و مدیریت کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم برای جذب گردشگر و بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌هاست و شکل‌گیری سازمان مدیریت مقصد می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

داوود آبیان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت رویدادمحوری در توسعه گردشگری گفت: بازنگری و به‌روزرسانی تقویم رویدادهای گردشگری استان با هدف افزایش جذابیت مقاصد گردشگری و توزیع زمانی سفر انجام شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی، هنری و بومی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های محلی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان داشته باشد و ما تلاش کرده‌ایم با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف، تقویم رویدادهای گردشگری را به شکل دقیق‌تر و کاربردی‌تر تدوین کنیم.

در پایان این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط، مشارکت بخش خصوصی و نهایی‌سازی ساختار سازمان مدیریت مقصد برای ارتقای مدیریت گردشگری استان تأکید شد.

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