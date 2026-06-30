به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان گفت: اتحادیه هتلداران اصفهان اعلام کرده است که مراکز اقامتی عضو این اتحادیه آمادگی کامل دارند به افرادی که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به شهرهای مختلف سفر می‌کنند، خدمات اقامتی با تخفیف ۳۰ درصدی ارائه دهند.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این اقدام باهدف تسهیل شرایط حضور مردم در این مراسم و با همکاری فعالان حوزه گردشگری و مراکز اقامتی استان انجام می‌شود.

آبیان تأکید کرد: هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی استان از نظر ظرفیت و خدمات، آمادگی لازم برای پذیرایی از مسافران و شرکت‌کنندگان در این مراسم را دارند.

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