به گزارش میراثآریا، همزمان با تعطیلات میانه تیرماه سال جاری و با وجود اعمال محدودیتهای ترددی بهمنظور برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، ارائه خدمات صدور اسناد و مدارک بینالمللی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بدون وقفه ادامه یافت و مدیریت صدور اسناد با پشتیبانی مستمر از شبکه کارگزاریهای خود در استانهای مختلف، از ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند صدور اسناد و خدماترسانی به متقاضیان جلوگیری کرد.
در این مدت، کارشناسان مدیریت صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودرو، پاسخگوی نیازهای شبکه فروش در سراسر کشور بودند تا فرآیند ارائه خدمات در کارگزاریها بدون وقفه ادامه یابد.
با پایان محدودیتها در تهران، فعالیت دفاتر مستقیم کانون در خیابانهای شهید عربعلی و پرچم از روز سهشنبه ۱۶ تیرماه به روال عادی بازگشت و ضمن استقرار نیروهای کشیک برای پاسخگویی به مراجعان، ارائه خدمات حضوری با حداکثر ظرفیت از سر گرفته شد. همزمان، پشتیبانی از شبکه کارگزاریهای سراسر کشور نیز با هدف حفظ سرعت و کیفیت خدمات ادامه یافت.
یکی از مهمترین اقدامات این مدیریت در روزهای اخیر، اجرای تمهیدات ویژه برای تسهیل سفرهای زیارتی هموطنان بود. در آستانه افزایش سفرهای زمینی به عتبات عالیات، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط برای تسهیل تردد خودروهای شخصی دارای اسناد گمرکی کارنه دوپاساژ از مبادی مرزی استان خوزستان انجام شد. اقدامی که با هدف کاهش تشریفات، جلوگیری از ازدحام در مرزها و تسریع در عبور خودروهای زائران انجام شد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، تمامی این اقدامات را در راستای استمرار خدمترسانی، رفع موانع اجرایی، تسهیل سفرهای برونمرزی و ارائه خدمات سریع، ایمن و مطمئن به هموطنان، بهویژه زائران عتبات عالیات، برنامهریزی و اجرا کرد که این روند متناسب با نیاز متقاضیان همچنان ادامه خواهد داشت.
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