میراثآریا: کاخ گلستان که در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) در سیوهفتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در شهر پنومپن کامبوج به ثبتجهانی رسید، یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی ایران است که ارزش برجسته جهانی آن، در پیوند میان معماری ایرانی، هنرهای تزیینی، طراحی باغ ایرانی و تاثیرپذیری هوشمندانه از معماری اروپا تعریف میشود.
از ارگ صفوی تا نماد دولت قاجار
پیشینه مجموعه گلستان به ارگ تاریخی تهران در دوره صفوی بازمیگردد؛ اما شکلگیری کالبد اصلی آن از دوره کریمخان زند آغاز شد و در عصر قاجار، بهویژه در دوران ناصرالدینشاه، به اوج شکوفایی رسید.
با انتخاب تهران بهعنوان پایتخت، این مجموعه به مهمترین مرکز سیاسی کشور تبدیل شد و طی بیش از یک قرن، مهمترین رویدادهای سیاسی ایران از جمله تاجگذاری پادشاهان قاجار و تحولات عصر مشروطه را در خود جای داد.
از این منظر، کاخ گلستان یکی از مهمترین اسناد زنده تاریخ معاصر ایران به شمار میرود.
شاهکاری از گفتوگوی معماری ایران و اروپا
برجستهترین ویژگی کاخ گلستان، تلفیق خلاقانه هنر اصیل ایرانی با عناصر معماری اروپایی است؛ تجربهای که در نیمه دوم قرن نوزدهم و پس از سفرهای ناصرالدینشاه به اروپا، جلوهای تازه یافت.
برخلاف تقلید صرف از معماری غرب، معماران ایرانی با حفظ هویت معماری سنتی، عناصر نوین را با هنر ایرانی درآمیختند و سبکی پدید آوردند که امروز یکی از مهمترین ویژگیهای ارزش برجسته جهانی این مجموعه محسوب میشود.
آینهکاریهای کمنظیر، کاشیکاریهای هفترنگ، گچبریهای نفیس، مقرنسهای استادانه، نقاشیهای دیواری، پنجرههای ارسی و تزئینات چشمگیر داخلی، کاخ گلستان را به موزهای از هنرهای سنتی ایران تبدیل کرده است.
روایت تاریخ در میان تالارهای باشکوه
مجموعه گلستان از بناهای شاخص متعددی تشکیل شده که هر یک بخشی از تاریخ ایران را روایت میکنند؛ از ایوان تختمرمر که محل برگزاری مراسم رسمی و تاجگذاری آقامحمدخان قاجار بود، تا تالار سلام، تالار آیینه، خلوت کریمخانی، عمارت بادگیر، تالار برلیان، تالار الماس، کاخ ابیض و شمسالعماره؛ بنایی که در زمان خود مرتفعترین ساختمان تهران محسوب میشد و نمادی از ورود فناوری و اندیشههای نوین معماری به ایران بود.
ارزش جهانی؛ فراتر از یک کاخسلطنتی
کاخ گلستان در فهرست میراثجهانی یونسکو بر پایه معیارهای (ii)، (iii) و (iv) ثبت شده است؛ معیارهایی که بر تبادل ارزشهای معماری، گواهی منحصربهفرد بر یک سنت فرهنگی و نمونهای برجسته از یک مجموعه معماری تاریخی تاکید دارند.
یونسکو، این مجموعه را نمونهای ممتاز از تحول معماری و هنر ایران در دوره قاجار میداند؛ دورهای که ایران، ضمن حفظ هویت فرهنگی خود، به تعامل با دستاوردهای معماری جهان پرداخت.
میراثی زنده در قلب پایتخت
قرار گرفتن کاخ گلستان در مجاورت بازار تاریخی تهران، به این مجموعه جایگاهی منحصربهفرد بخشیده است. پیوند ارگ سلطنتی، بازار، مسجد و بافت تاریخی پیرامون، تصویری کمنظیر از ساختار شهر ایرانی در سدههای اخیر ارائه میدهد؛ ساختاری که در آن سیاست، اقتصاد، مذهب و فرهنگ در کنار یکدیگر شکل گرفتهاند.
امروزه نیز کاخ گلستان، افزون بر نقش موزهای خود، یکی از مهمترین مراکز پژوهشی، فرهنگی و گردشگری کشور به شمار میرود و هر سال میزبان هزاران پژوهشگر، گردشگر و علاقهمند به تاریخ و هنر ایران است.
نماد تداوم فرهنگ حفاظت
در آستانه برگزاری چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان، مرور پرونده کاخ گلستان یادآور این حقیقت است که ثبتجهانی، تایید جایگاه جهانی میراثی است که در طول قرنها با تلاش نسلهای متعدد حفظ شده است.
کاخ گلستان امروز سندی زنده از استمرار هویت تاریخی ایران، ظرفیت خلاقیت معماران ایرانی و نقش این سرزمین در شکلگیری میراث مشترک بشریت است.
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