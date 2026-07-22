بهگزارش خبرنگار میراثآریا، دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور ۴۴۶ نفر از کارکنان، همسران و فرزندان خانواده بزرگ وزارتخانه از سراسر کشور در رشتهها و سطوح مختلف قرآنی برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، ۱۹ نفر از کارکنان و اعضای خانواده این ادارهکل نیز حضور داشتند که ۶ نفر از آنان پس از برگزاری آزمون و ارزیابی های صورت گرفته موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند و این موفقیت، سیستان وبلوچستان را در شمار استانهای برتر و شاخص کشور قرار داد.
حسین ایمانیان رتبه نخست رشته قرائت قرآن و رتبه سوم تفسیر جزء ۲ قرآن کریم، معصومه شاهی عباسیه رتبه نخست تفسیر جزء ۲ قرآن کریم، یاسمین جهانگیریراد رتبه نخست حفظ سوره فتح در بخش خانواده، سمیه علیآبادی رتبه نخست حفظ سوره فتح در بخش کارکنان و حمیده کدئی رتبه دوم تفسیر جزء ۲ قرآن کریم را کسب کردند.
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