محمود مادرشاهیان، امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت اقتصاد، گفت: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند کمک مهمی به تاسیسات گردشگری باشد. در این شرایط همه باید کمک کنیم تا صنعت گردشگری دوباره رونق بگیرد.

رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی، افزود: حمایت‌های خوبی در جهت حفظ اشتغال انجام شده است که این به نوبه خود می تواند تعداد تعدیل نیروها را کم کند و نیروهای کاملا تخصصی را حفظ کند.

او با بیان اینکه این تفاهم‌نامه می تواند به توسعه صنعت گردشگری و ادامه حیات تاسیسات گردشگری کمک کند افزود: کمک به تاسیسات گردشگری، معرفی بنگاه‌های واجد شرایط به بانک‌ها و حمایت از آنها، حمایت از سرمایه‌گذار و ... می‌تواند به وضعیت گردشگری کمک کند. گردشگری در شرایط مطلوبی نیست و این موارد می‌تواند به پایداری این صنعت کمک دوچندانی کند.

او ضمن تشکر از وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: از آقای صالحی امیری تشکر ویژه‌ای دارم که این تفاهم‌نامه را به انجام رساند. البته اگر پروسه اداری کنار گذاشته شود، سریع‌تر می‌توانیم به اهدافمان برسیم.

این سرمایه گذار و فعال صنعت گردشگری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برای ما اهمیت دارد، حفظ نیروها است. این موضوع برای ما اهمیت بالایی دارد که اگر تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی کمک کند می‌توانیم نیروهایمان را حفظ کنیم. همچنین خوشبختانه دولت مصوب کرده که واحدهای اقامتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و اگر این موضوع اجرایی شود و شهرداری‌ها پای کار بیایند، می‌توانیم در اقتصاد، جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم.

او در پایان صحبت‌های خود با اشاره به محتوای تفاهم‌نامه بین دو وزارت میراث فرهنگی و اقتصاد خاظرنشان کرد: دستگاه‌هایی مثل دارایی، تامین اجتماعی و بانک‌ها باید به ما کمک کنند تا بتوانیم از این وضعیت سخت گردشگری به سلامت عبور کنیم.

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