سیاوش سراقی، باستانشناس و سرپرست برنامه گمانهزنی تپه باستانی ینگی امام با اشاره به اهمیت این محوطه در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا گفت: تپه باستانی ینگی امام به دلیل قرارگیری در مسیر کریدور طبیعی دشت تهران- قزوین و مسیر تاریخی جاده ابریشم، همچنین وجود شواهد فرهنگی متعلق به دوره اشکانی و دوره اسلامی، از جایگاه ویژهای در مطالعات باستانشناسی کشور برخوردار است.
او اظهار کرد: این برنامه به پیشنهاد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز و با مجوز پژوهشکده باستانشناسی اجرا شد و طی آن ۲۴ گمانه به ابعاد یک در یک متر در پیرامون محوطه ایجاد و بر اساس لایهنگاری طبیعی کاوش شد.
سراقی با اشاره به نتایج این پژوهش گفت: یافتههای حاصل از گمانهها نشان میدهد تپه ینگی امام شرقی بر روی بستری طبیعی شکل گرفته و در عرصه مرکزی آن یک بنای خشتی متعلق به دوره اشکانی با کارکردی حکومتی، سیاسی و نظامی احداث شده است. پیرامون این بنا نیز استقرارهایی متعلق به دوره اشکانی شناسایی شد که نشاندهنده اهمیت این محوطه در دوره تاریخی است. این محوطه پس از متروک شدن، در دورههای ایلخانی، تیموری، صفوی و سدههای اخیر نیز بار دیگر مورد سکونت قرار گرفته است.
سرپرست برنامه گمانهزنی درباره تپه ینگی امام غربی نیز گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد این بخش در اصل یک پشته طبیعی بوده که در دوره اشکانی بهصورت موقت مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد بهدستآمده از گمانهها و بررسیهای باستانشناختی، الگوی استقرارهای فصلی و کوچنشینی دوره اشکانی را در این منطقه تأیید میکند.
سراقی با تشریح نتایج تعیین عرصه محوطه افزود: بر اساس یافتههای این برنامه، عرصه تپه ینگی امام شرقی ۱۶ هزار و ۱۷۵ مترمربع و عرصه تپه ینگی امام غربی، شامل برجستگی اصلی تپه، ۳ هزار و ۲۴۴ مترمربع تعیین شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مطالعات انجامشده، کاروانسرای تاریخی ینگی امام، جاده آسفالته کرج- قزوین که حد فاصل دو محوطه قرار دارد و اراضی پیرامونی در محدوده حریم پیشنهادی این اثر قرار گرفتهاند تا حفاظت یکپارچه از منظر فرهنگی و تاریخی مجموعه امکانپذیر شود.
این باستانشناس تأکید کرد: نتایج این برنامه مبنای علمی تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه باستانی ینگی امام خواهد بود و نقش مهمی در حفاظت، مدیریت، جلوگیری از تعرضهای عمرانی و برنامهریزی پژوهشهای آینده این محوطه ارزشمند ایفا میکند.
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