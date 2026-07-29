بابک افشار، سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، با حکم محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، بابک افشار به عنوان سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری » منصوب میشوید.
توفیق روزافزون شما را در مسیر تحقق سیاستها و راهبردهای پژوهشگاه، انجام مسئولیتهای محوله در راستای تحقق شرح وظایف مصوب و رعایت عدالت و بهرهبرداری موثر از سرمایه انسانی با همفکری و تعامل با معاونتها، پژوهشکدهها، گروههای پژوهشی، مدیران ستادی و همچنین بهرهمندی از ظرفیتهای مشورتی از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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