به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌ غربی، امروز، ۸ مردادماه در آیین بهره‌برداری از سفره‌خانه سنتی حمام آخوند در ارومیه که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان، گفت: با اجرای طرح‌های جدید و حمایت از سرمایه‌گذاران، آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

او با بیان اینکه آذربایجان‌ غربی از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری و آثار تاریخی برخوردار است، افزود: این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته فعال، تقویت و به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در گردشگری می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی استان باشد، خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، توسعه متوازن با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان غربی به آغاز عملیات اجرایی چند هتل پنج‌ستاره در استان نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به شرایط جدید دریاچه ارومیه، فرصت مناسبی برای شکوفایی صنعت گردشگری فراهم شده و باید از این ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش حضور گردشگران بهره گرفت.

او همچنین با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، اضافه کرد: دولت نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارد و با رفع موانع سرمایه‌گذاری، از حضور و مشارکت بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.

رحمانی در پایان افزود: اجرای طرح ساماندهی مسجد جامع و ایجاد میدان در محدوده بازار تاریخی ارومیه، گامی ارزشمند در احیای بافت تاریخی و رونق هرچه بیشتر گردشگری آذربایجان‌غربی است.

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